Deutschland ist nach Ansicht von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) ohne seine B├╝ndnispartner gegen├╝ber Russland nicht verteidigungsf├Ąhig. "Aber daf├╝r sind wir ja in einer gemeinsamen Allianz der Nato. (...) Die USA sind besonders wichtig f├╝r Deutschland, aber auch f├╝r Europa und f├╝r die Nato", sagte Schmidt der "Deutschen Welle". "Und deswegen arbeiten wir auch so eng und gut zusammen, weil wir nur so als Allianz, als B├╝ndnis von starken Partnern in dieser Welt, bestehen k├Ânnen."