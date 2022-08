Putins deutsche Kriegerin: Alina Lipp erhält Unterstützung von AfD-Verein

Es ist das dumpfe Donnern einer Explosion zu hören, ein Kameraschwenk fängt aufsteigenden Rauch ein. Zwei Männer und eine Frau in Militäruniformen laufen einen Feldweg entlang, weiße Bänder an den Arm geknotet als Erkennungszeichen der russischen Seite im Krieg in der Ukraine, Abzeichen am Ärmel.