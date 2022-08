Sahra Wagenknecht beschwert sich in Wut-SMS über Bodo Ramelow

In der Linken knirscht es massiv. Die umstrittene frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht ist nun zu einer Montagsdemonstration erst ein-, dann wieder ausgeladen worden. Das berichten "Welt" und "Spiegel" übereinstimmend. In einer internen SMS soll sich Wagenknecht daraufhin über ihren Parteikollegen und den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow beschwert haben.

Eigentlich sollte Wagenknecht am 5. September in Leipzig als Rednerin bei einer Montagsdemonstration auftreten. Organisiert wird der Protest von dem Bundestagsabgeordneten Sören Pellmann, der nach Informationen des "Spiegel" Wagenknecht eingeladen hatte. Wie es zur Ausladung der Linken-Politikerin kam, ist nicht bekannt.

Beschwerde über Höcke-Vergleich

In der internen SMS an ihre Unterstützer aber äußerte Wagenknecht einen Verdacht: "Es ist schon das zweite Mal, dass Ramelow Klaus und mich als Putin-Propagandisten bezeichnet und in einem Atemzug mit Höcke nennt", zitieren "Welt" und "Spiegel" aus der SMS. Gemeint sind Klaus Ernst, früherer Parteichef der Linken sowie Björn Höcke, Landesparteichef der AfD in Thüringen, Teil der Rechtsaußen-Fraktion der Partei. Sein Landesverband gilt als der extremste der AfD, Höcke selbst wird vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist bezeichnet.