Moosdorf ist als Cellist und Honorarprofessor an der Moskauer Gnessin-Musikhochschule tätig und äußert sich öffentlich prorussisch. In YouTube-Videos betont er die Bedeutung der deutschen Klassik für die Völkerverständigung und preist seine Russlandkontakte als Beitrag zur diplomatischen Aussöhnung an. Gleichzeitig kritisiert er Waffenlieferungen an die Ukraine und behauptet, wer sich mit Russland anlege, werde entweder "wie Napoleon 1812 oder noch schlimmer wie 1945" enden. 2023 reiste er trotz des laufenden Ukraine-Kriegs zum Wirtschaftsdialog nach St. Petersburg und lobte dort öffentlich die Infrastruktur und Sauberkeit der Stadt.