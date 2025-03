Das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl offenbart: Das Bündnis Sahra Wagenknecht scheitert nur knapp an der Fünfprozenthürde und zieht damit nicht in den neuen Bundestag ein. Was für die Partei eine bittere Niederlage ist, ist für Friedrich Merz ein glücklicher Umstand. Denn so reicht es für seine Union, mit nur einem Koalitionspartner – der SPD – die neue Regierung zu bilden.