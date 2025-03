Koalition will Heizungsgesetz kippen

Die Rede des neuen Alterspräsidenten Gregorg Gysi im Bundestag wurde mit Spannung erwartet. Doch die Reaktionen darauf fallen sehr gemischt aus.

Gregor Gysi hatte vorher gewitzelt, dass er seine unbegrenzte Redezeit als Alterspräsident im Bundestag schamlos ausnutzen werde. Bei der konstituierenden Sitzung am Dienstag Vormittag sprach er dann jedoch nur 36 Minuten – und thematisierte unter anderem Antisemitismus, den Krieg in der Ukraine und seinen Wunsch, die Universität in Trier nach dem Theoretiker Karl Marx zu benennen.

Die Grünen-Politikerin Lisa Badum aus Bayern zeigte sich von der Rede nicht überzeugt. "Ich hatte mir eine humorvolle und weise Rede erwartet", schreibt sie in einem Beitrag auf X. "Stattdessen trägt er langweilig einen bunten Strauß an parteipolitischen Themen vor wie in einer x-beliebigen Plenardebatte. Enttäuschend", so die Abgeordnete.

"Ein Kessel Buntes"

Der Grünenpolitiker Konstantin von Notz, der in der letzten Legislaturperiode das Parlamentarische Kontrollgremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes leitete, bewertete die Rede ähnlich wie seine Parteifreundin. "Gregor Gysi präsentiert: Ein Kessel Buntes", schreibt von Notz in einem Beitrag auf X.

Der Wetterexperte Jörg Kachelmann hat Gregor Gysi in die Nähe von AfD-Politiker Alexander Gauland gerückt. Mit dem Linken-Politiker habe man ideologisch einen der geringeren Abstände zu dem 84-Jährigen gewählt, die man sich im neuen Parlament vorstellen könnte. "Auch aufgrund seines Alters in der Form eine traurige Darbietung, von der erwartbaren inhaltlichen Putiniertheit abgesehen", spielte Kachelmann auf eine vermeintliche Nähe Gysis zum russischen Präsidenten an.

In seiner Rede hatte Gysi dazu aufgerufen, Menschen wie sich selbst, die auf Diplomatie und eine neue Sicherheitsarchitektur für Europa einschließlich Russlands setzten, nicht als "Putin-Knechte" zu diffamieren.

"Für einen Sozialisten ein großer Sprung"

Der ehemalige Kanzleramtsminister Peter Altmaier hat Gregor Gysis Rede dagegen gelobt. "Gerade eben hat Gregor Gysi Otto von Bismarck gewürdigt und die Benennung von Straßen nach ihm verteidigt. Für einen Sozialisten ein großer Sprung über den eigenen Schatten", schreibt Altmaier in einem Beitrag auf X.

Obwohl die Rede nicht den zeitlichen Rahmen sprengte, demonstrierte ein CDU-Abgeordneter demonstrativ seine Langeweile. Sepp Müller aus dem Wahlkreis Dessau-Wittenberg holte ein Buch heraus und begann zu lesen. Laut einem Beitrag von Politikjournalist Robin Alexander handelte es sich um das Sachbuch "Die Täter sind unter uns" von Hubertus Knabe. Damit wollte Müller wohl Gysi kritisieren, der schon in der DDR politisch tätig war.

Auch die Grünenpolitikerin Agnieszka Brugger aus Ravensburg kritisierte die Rede von Gysi. Sie habe sich in diesen ernsten Zeiten eine sehr andere Rede gewünscht, schreibt sie in einem Beitrag auf Bluesky. "Ist mir auch etwas zu viel 'Ich, ich, ich…'", so Brugger.