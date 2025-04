Niedersachsens Ministerpräsident kündigt Rückzug an

Aktualisiert am 01.04.2025 - 09:52 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Stephan Weil auf einer SPD-Veranstaltung (Archivbild): Weil ist der drittdienstälteste Ministerpräsident in Deutschland. (Quelle: IMAGO/Noah Wedel)

Der SPD-Politiker steht seit zwölf Jahren an der Spitze des westdeutschen Bundeslandes. Jetzt macht er den Weg frei für einen Machtwechsel.

Niedersachsens langjähriger Ministerpräsident Stephan Weil zieht sich zurück. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird er sich zum Mai sowohl als SPD-Landesvorsitzender als auch als Regierungschef zurückziehen. Zuerst hatte der NDR berichtet. Für 14.00 Uhr hat die SPD Niedersachsen eine Stellungnahme von Weil im Kurt-Schumacher-Haus in Hannover angekündigt.

Der Rückzug des 66-Jährigen ist für die SPD in Niedersachsen eine Zäsur: Weil ist bereits seit Anfang 2012 SPD-Landeschef und seit Anfang 2013 Ministerpräsident. Weil ist damit der drittdienstälteste Regierungschef hinter Reiner Haseloff (CDU/Sachsen-Anhalt) und Winfried Kretschmann (Grüne/Baden-Württemberg). Zuvor war er von 2006 bis 2013 Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover.

Nachfolger von Weil soll der aktuelle niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies werden. Auch das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der 57-Jährige war bereits von 2010 bis 2012 Landeschef der SPD und hatte schon damals das Ziel, in die Staatskanzlei einzuziehen. Vor der Wahl 2013 musste er sich in einem Mitgliederentscheid über die SPD-Spitzenkandidatur aber knapp Weil geschlagen geben. Zwölf Jahre als Minister später könnte er nun doch noch Regierungschef werden.

CDU forderte Neuwahl für den Fall eines Rückzugs

Einer der wichtigsten Landesverbände für die SPD

Der Führungswechsel in Hannover fällt für die Sozialdemokraten in eine Zeit des Umbruchs nach der historischen Niederlage bei der Bundestagswahl 2025. Parteichef Lars Klingbeil hatte noch am Wahlabend einen Generationenwechsel angekündigt. Erstes Beispiel: die neue Bundestagsvizepräsidentin Josephine Ortleb, 38 Jahre alt.