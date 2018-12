Kurz vor Wahl der CDU-Spitze

Union legt in Umfrage um zwei Prozentpunkte zu

02.12.2018, 18:10 Uhr | AFP

Spahn, Kramp-Karrenbauer, Merz: So ticken die prominenten Kandidaten für die Merkel-Nachfolge privat und politisch. (Quelle: t-online.de)

Die Wahl zum CDU-Vorsitz steht kurz bevor – und scheint der Partei zu helfen. In einer aktuellen Umfrage kann die Union zulegen. Die Grünen verlieren dagegen an Zustimmung.

Wenige Tage vor der Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden hat die Union im aktuellen Sonntagstrend zugelegt. In der Emnid-Umfrage für "Bild am Sonntag" stiegen CDU und CSU um zwei Punkte und erreichten 28 Prozent. Die Grünen mussten dagegen zwei Zähler abgeben und kamen nur noch auf 19 Prozent. Unverändert blieben die Werte von SPD (15 Prozent), AfD (15 Prozent), FDP und Linkspartei (jeweils neun Prozent).

Zwischen dem 22. und 28. November wurden insgesamt 1531 repräsentativ ausgewählte Personen befragt, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.







Der oder die neue Vorsitzende der CDU wird am Freitag (7. Dezmeber) auf einem Bundesparteitag in Hamburg gewählt. CDU-Chefin Angela Merkel hatte angekündigt, nach 18 Jahren nicht mehr für den Vorsitz zu kandidieren. Als Bundeskanzlerin will sie aber bis zum Ende der Legislaturperiode im Amt bleiben.