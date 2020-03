Neuer Meinungstrend

Union legt laut Umfrage zu – SPD verliert

17.03.2020, 13:56 Uhr | AFP

Wächst das Vertrauen in die Union durch den Ausbruch des Coronavirus? Eine neue Umfrage legt das nahe. Aber auch eine andere Partei gewinnt hinzu.

In der Coronakrise haben die Unionsparteien auch im aktuellen Insa-"Meinungstrend" zugelegt. CDU und CSU gewannen zwei Prozentpunkte hinzu und kommen nun auf 28,5 Prozent, wie aus der in der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Erhebung hervorgeht. Sie stellen mit der Kanzlerin Angela Merkel und dem Gesundheitsminister Jens Spahn zwei in der Krise gerade besonders wichtige und präsente Politiker.



Doch auch die Grünen legten einen Punkt zu und stehen nun bei 23 Prozent. SPD (14,5 Prozent) und AfD (13 Prozent) verloren jeweils einen Punkt. Linke (9,5 Prozent) und FDP (6,5 Prozent) hielten ihre Werte aus der Vorwoche.

Große Koalition würde Mehrheit verfehlen

Damit kommt die große Koalition aus Union und SPD zusammen auf 43 Prozent. Sie verfehlt genauso wie Grün-Rot-Rot mit 47 Prozent eine parlamentarische Mehrheit. Sowohl Schwarz-Grün mit zusammen 51,5 Prozent als auch eine sogenannte Deutschland-Koalition (CDU/CSU, SPD, FDP) mit zusammen 49,5 Prozent erreichen dagegen rechnerisch stabile Mehrheiten.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa von Freitag bis Montag 2.049 Wahlberechtigte.