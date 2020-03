In der Corona-Krise

Große Koalition legt in Umfrage zu

29.03.2020, 15:25 Uhr | AFP

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans: Im aktuellen "Sonntagstrend" der "Bild am Sonntag" legt die SPD um zwei Prozentpunkte zu. (Quelle: imago images)

Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würde die CDU ihr Ergebnis von 2017 deutlich verbessern. Auch die SPD gewinnt im "Sonntagstrend" hinzu. Mehrere Koalitionen wären möglich.

Die Parteien der großen Koalition legen in der Corona-Krise in der Wählergunst zu. Die CDU/CSU verbesserte sich im "Sonntagstrend" für die "Bild am Sonntag" um vier Prozentpunkte auf 32 Prozent. Die SPD legte um zwei Punkte auf 18 Prozent zu.

Die Grünen verloren dagegen laut der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar zwei Punkte und lagen mit 19 Prozent nur noch knapp vor der SPD. Die AfD verschlechterte sich ebenfalls um zwei Punkte auf elf Prozent. Die Linke blieb bei neun Prozent. Die FDP büßte einen Punkt ein und lag mit sechs Prozent nur noch knapp über der Fünf-Prozent-Hürde.

Rechnerisch möglich wäre damit weiterhin ein schwarz-grünes Bündnis, aber auch wieder eine Neuauflage der großen Koalition. Befragt wurden insgesamt 1.441 Menschen im Zeitraum vom 18. bis zum 25. März.