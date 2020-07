Ehemaliger SPD-Chef Hans-Jochen Vogel ist tot

Der ehemalige SPD-Vorsitzende Hans-Jochen Vogel ist tot. Der SPD-Parteizeitung "Vorwärts" zufolge verstarb er am Sonntag im Alter von 94 Jahren in München. Als Sozialdemokrat ins Rampenlicht trat Vogel 1960 als Oberbürgermeister in München, später wurde er Minister in den Kabinetten von Willy Brandt und Helmut Schmidt. (Quelle: Reuters)