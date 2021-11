Doppelspitze mit Saskia Esken

Lars Klingbeil soll SPD-Chef werden

08.11.2021, 10:02 Uhr | dpa, rtr, t-online

Der Erfolg der SPD bei der Bundestagswahl ging nicht zuletzt auf Lars Klingbeil zurück. Jetzt soll der Generalsekretär Norbert Walter-Borjans an der Parteispitze nachfolgen.

Das SPD-Präsidium schlägt die bisherige Co-Vorsitzende Saskia Esken und den bisherigen Generalsekretär Lars Klingbeil als neue Parteichefs vor. Das Präsidium einigte sich nach Informationen von t-online einstimmig darauf, dem SPD-Vorstand einen entsprechenden Vorschlag zu machen. Zuvor habe Klingbeil seine Bereitschaft zu einer Kandidatur erklärt. Gewählt wird die Doppelspitze auf einem SPD-Parteitag vom 10. bis 12. Dezember.

Esken wies bereits am Morgen im ARD-"Morgenmagazin" auf die jahrelange enge Zusammenarbeit mit Klingbeil hin. Der 43-Jährige sei ein "Architekt der Erneuerung der SPD" und sie schätze ihn persönlich sehr. Klingbeil hatte als Wahlkampfmanager entscheidenden Anteil am SPD-Sieg bei der Bundestagswahl.

SPD: Weitere Bewerber können sich melden



Der amtierende Co-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hatte Ende Oktober seinen Rückzug angekündigt und erklärt, dass nun Jüngere ans Ruder sollten. Esken und er waren im Dezember 2019 nach einem langwierigen Auswahlprozess an die SPD-Spitze getreten. Ein Parteitag bestätigte damals einen Mitgliederentscheid, mit dem die Nachfolge der zurückgetretenen Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles geklärt wurde. Damals war Olaf Scholz, der gemeinsam mit der Brandenburger Politikerin Klara Geywitz antrat, Esken und Walter-Borjans unterlegen.

Auch jetzt ist nicht ausgeschlossen, dass sich vor dem Parteitag noch weitere Bewerberinnen oder Bewerber für den Parteivorsitz melden – es gilt jedoch in der deutlich befriedeten Partei als unwahrscheinlich. Mehrere SPD-Vize wie etwa Arbeitsminister Hubertus Heil haben bereits angekündigt, dass sie weiter Stellvertreter sein wollen.

Auswirkungen auf die Regierungsbildung?



Auch auf die Koalitionsverhandlungen mit Grünen und FDP dürfte sich der Wechsel an der SPD-Spitze auswirken. Walter-Borjans hatte deutlich gemacht, dass die Parteivorsitzenden auch künftig nicht in der Regierung vertreten sein sollten – auch wenn dies satzungsmäßig möglich wäre.

Esken sagte in der ARD, natürlich wäre es auch spannend, als Ministerin in einer Zukunftskoalition mitzuwirken. Sie habe in den vergangenen beiden Jahren aber auch als Parteivorsitzende "Wirksamkeit gezeigt". Auch Klingbeil waren Ambitionen etwa auf das Amt des Verteidigungsministers nachgesagt worden.