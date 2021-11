Zweite Amtszeit

Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin wiedergewählt

15.11.2021, 13:56 Uhr | dpa, AFP

Zu Anfang ihrer Karriere wurde sie als "Küstenbarbie" verspottet, nun hat der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig im Amt bestätigt. Sie erhielt 41 von 79 Stimmen.

Der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Amt bestätigt. Bei der Abstimmung im Schweriner Parlament erhielt Schwesig am Montag 41 von 79 abgegebenen Stimmen – 35 Abgeordnete stimmten mit Nein, drei enthielten sich.



Die 47-Jährige wird damit Regierungschefin einer neu gebildeten Koalition aus SPD und Linker. Im Landtag verfügt die Koalition über eine Mehrheit von 43 der 79 Mandate. Schwesig erhielt damit bei der Abstimmung zwei Stimmen weniger, als das Bündnis Mandate hat.

SPD und Linke hatten am Wochenende – sieben Wochen nach der Landtagswahl – einen Koalitionsvertrag als Basis für die Arbeit einer gemeinsamen Landesregierung unterzeichnet. Der Entwurf war zuvor von den Landesparteitagen der beiden Parteien fast einstimmig gebilligt worden.

Zielstrebig und hartnäckig

Schwesig ist bereits seit 2017 Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns. Bislang stand sie an der Spitze einer Landesregierung aus SPD und CDU.

Die 47-Jährige gilt als zielstrebig und hartnäckig. Durch den deutlichen 39,6-Prozent-Sieg bei der Landtagswahl empfahl sich die Ministerpräsidentin, die schon Bundesministerin und SPD-Vizechefin war, eigentlich auch für höhere Aufgaben.

Eigentlich – denn vorerst zieht es die 47-Jährige nicht weg aus Schwerin, nicht einmal erneut in die Spitze der Bundes-SPD. Auch als Ministerpräsidentin habe sie genügend Möglichkeiten, bundespolitisch Einfluss zu nehmen, sagt sie. Sie sei "eine starke Stimme für die SPD, und das werde ich auch mit Sicherheit bleiben - für Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland bringe ich mich ein".

Manuela Schwesig und Olaf Scholz: Die Ministerpräsidentin gilt auch der Bundes-SPD als große Hoffnung. (Quelle: Emmanuele Contini/imago images)



Verspottet als "Küstenbarbie", jetzt angesehen als "Landesmutter"

Schwesig wuchs in Brandenburg auf. Nach dem Studium arbeitete sie als Beamtin in Finanzämtern sowie im Finanzministerium in Schwerin. In die SPD trat sie 2003 im Alter von 29 Jahren ein und engagierte sich in der Kommunalpolitik. Als Stadtverordnete in Schwerin gewann sie Sympathien, weil sie offen auf andere Menschen zugehen, mit ihnen plaudern und ihnen zuhören konnte.

Schon bald legte sie eine Bilderbuchkarriere hin: 2008 holte der damalige Ministerpräsident Sellering Schwesig als Sozial- und Gesundheitsministerin in sein Landeskabinett. Mit 34 Jahren war sie Deutschlands jüngste Ministerin. Ihr Kabinettskollege, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), verspottete sie damals als "Küstenbarbie". Als engagierte Ressortchefin aber erwarb sie sich bald über die Landesgrenzen hinweg politisches Renommee.

So folgte sie schon 2009 dem Ruf ihrer Partei und wurde stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. 2013 dann wechselte sie als Bundesfamilienministerin in der großen Koalition nach Berlin.

Sich selbst bezeichnete die SPD-Politikerin nach nur vier Jahren Amtszeit als Ministerpräsidentin bereits als "Landesmutter". Vom Wahlergebnis im September, das sie gern als "Bürgervotum" bezeichnet, fühlt sie sich bestätigt.