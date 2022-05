Kurz vor der Kernschmelze

Es ist bereits der zweite Tiefschlag in kurzer Zeit für die AfD: Bereits bei der Wahl im Saarland im März schaffte sie es mit 5,7 Prozent nur noch knapp und mit nur drei Abgeordneten in den Landtag. Vor der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen am kommenden Wochenende ist die Anspannung nun groß.

Das aktuelle Ergebnis liege auch am Landesverband in Schleswig-Holstein, heißt es zwar aus allen Richtungen. Und ganz falsch ist das nicht: Die AfD in Schleswig-Holstein ist zutiefst zerstritten. Ein Abgeordneter trat aus der Fraktion aus, eine Abgeordnete wurde ausgeschlossen, derzeit gibt es lediglich einen kommissarischen Landesverband. Vertreter aus dem radikaleren Lager schieben die Verantwortung deshalb ganz dem Landesverband zu: "Hätten die Deppen sich nicht gestritten, wären sie mit sechs Prozent drin", heißt es.

Betretene Gesichter: AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla und Jörg Nobis (l.), AfD-Spitzenkandidat in Schleswig-Holstein, nach Bekanntgabe der ersten Prognosen. (Quelle: Marcus Brandt/dpa-bilder)

Vorwurf: Putinismus und Proletarisierung in der AfD

Ganz anders sieht die Analyse der Vertreter des weniger radikalen Lagers aus: Sie sehen den immer extremeren Kurs, den die Partei verfolgt, als Todesstoß für die Verbände im Westen. Schon lange werfen sie vor allem dem Parteivorsitzenden und Co-Fraktionssprecher Tino Chrupalla Führungsschwäche in der Frage vor, wohin die Partei steuert. Das machte sich bereits in der Corona-Politik bemerkbar, der Ukraine-Krieg befeuert das Problem: Der Putinismus in der AfD sei zu groß – im Westen sei das nicht zu verkaufen, heißt es dort.

Zahlreiche Abgeordnete der AfD, darunter auch Chrupalla selbst, stehen wegen prorussischer Positionen und Desinformation in der Kritik. Die Lieferung schwerer Waffen aus Deutschland an die Ukraine lehnt die Partei ab – obwohl sie so sehr auf die Souveränität der Nationalstaaten pocht wie keine andere. Die Kritik an diesem Kurs ist laut: Chrupalla habe nicht das große Ganze im Blick, setze allein auf die hohen Zustimmungswerte im Osten. Er befeuere außerdem eine "Proletarisierung" der einstigen Professorenpartei. 80 Prozent aller Wahlberechtigten aber säßen im Westen – und die seien mit diesem Kurs mehrheitlich nicht zu erreichen, so Chrupallas Kritiker.

"Offensive West" gefordert