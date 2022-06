Die AfD hat ihren Parteitag in Riesa vorzeitig beendet – in heftigem Streit. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung ĂŒber eine Europa-Resolution, die vom ThĂŒringer Rechtsaußen Björn Höcke eingebracht worden war. 55 Prozent der Delegierten sprachen sich fĂŒr die Beendigung des Parteitages aus, 44 dagegen. Es gab zwei Enthaltungen.

In der Resolution von Höcke wird unter anderem die "Auflösung der EU und die GrĂŒndung einer neuen europĂ€ischen Wirtschafts- und Interessengemeinschaft" gefordert. Stattdessen solle ein "Staatenbund souverĂ€ner und eigenverantwortlicher Nationen" gegrĂŒndet werden. "Wir halten das fĂŒr geboten, weil wir das wahre Europa wertschĂ€tzen und erhalten wollen", heißt es weiter. In dem fĂŒnfseitigen Papier ist außerdem von "Globalisten" die Rede, denen die Nationalstaaten ein Dorn im Auge seien – eine gerne von Verschwörungstheoretikern gebrauchte Formel.

Höcke: EU-Resolution als Weiterentwicklung des "Dexit"

Der Text der Resolution weckte bei nicht wenigen im Saal Erinnerungen an den April vergangenen Jahres, als die AfD in Dresden den "Dexit", also den Austritt Deutschlands aus der EU, als Forderung in ihr Programm fĂŒr die Bundestagswahl aufnahm. Die Hardliner setzten sich durch, im Wahlkampf wurden die vergleichsweise GemĂ€ĂŸigteren immer wieder darauf angesprochen.