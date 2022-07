Jetzt live I Regierungsbefragung im Bundestag: Diesen Fragen muss sich Scholz stellen

13.54 Uhr: Die Flutkatastrophe im Ahrtal j├Ąhrt sich. Steht der Kanzler zu seiner Zusicherung zu einer verpflichtenden Elementarschadenversicherung, will der Gr├╝nen-Abgeordnete Stefan Schmidt wissen. Dass am Ende alle 16 Bundesl├Ąnder zustimmen, werde eine gro├če Herausforderung sein, antwortet Scholz. Die Bundesregierung werde jedoch "hilfreich t├Ątig" sein, so Scholz.

13.40 Uhr: Glauben Sie, dass man mit einem Regelsatz von 449 Euro ├╝ber den Monat kommen kann, will die Linken-Abgeordnete Janine Wissler wissen. "Ist das viel Geld: Nein, auf keinen Fall", antwortet Scholz. Die Regierung habe in der aktuellen Krise gehandelt, viele h├Ątten von den Erleichterungen profitiert, etwa dem 9-Euro-Ticket und dem Tankrabatt. Auch einen Heizkostenzuschuss und Einmalzahlungen gebe es. Ohnehin habe man sich eine grundlegende Reform des Hartz-IV-Systems vorgenommen, betont Scholz und weist auf das geplante B├╝rgergeld und die Kindergrundsicherung hin. "Das Thema bewegt uns und wir sind dran", sagt Scholz.

13.34 Uhr: Ein AfD-Politiker wirft dem Kanzler angesichts des Ukraine-Kriegs eine "Politik der Verknappung" vor, die "realit├Ątsfern" sei und die sozialen Aspekte nicht ber├╝cksichtige. Darauf antwortet Scholz klar: "Realit├Ątsfern ist das, was Sie sagen. Sie nehmen nicht zur Kenntnis, dass da tats├Ąchlich ein Krieg ist in der Ukraine". Die richtige Antwort sei die Unterst├╝tzung der Ukraine. Trotz der sozialen Folgen, m├╝sse die Hilfe f├╝r die Ukraine geleistet werden.

Der AfD-Politiker hakt nach: "Was bringt das, wenn wir hier frieren?" Und: "Warum halten Sie an den Sanktionen fest?" Dadurch werde der Wohlstand in Deutschland zerst├Ârt. Scholz antwortet: "Ich halte fest: Die AfD ist nicht nur eine rechtspopulistische Partei, sondern auch die Partei Russlands". Dar├╝ber hinaus gelte: Die Regierung habe sich sorgf├Ąltig auf die Situation vorbereitet, etwa was die Energieversorgung betrifft.

13.25 Uhr: Welche Sicherheitsgarantien wird Deutschland f├╝r die Ukraine geben, will der CDU-Abgeordnete Johann Wadephul wissen. Diese Frage befinde sich im Prozess, deshalb k├Ânne er darauf keine konkrete Antwort geben. Die Ausgestaltung m├╝sse mit den Partnern und auch mit der Ukraine gekl├Ąrt werden. Klar sei, dass es sich nicht um etwas handeln k├Ânne, das dem Artikel 5 des Nato-Vertrags ├Ąhnle, der Beistandsklausel der Mitgliedsl├Ąnder.

13.24 Uhr: Die Fragerunde beginnt. Die Abgeordneten k├Ânnen ihre Fragen stellen.

13.22 Uhr: Angesichts der Herausforderungen m├╝sse die Politik die Auswirkungen auf die B├╝rgerinnen und B├╝rger im Land im Blick haben. Deshalb sei es gut, dass die Konzertierte Aktion von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Bundesbank gestartet sei. Diese solle fortgef├╝hrt werden. Es gehe darum, dass man sich in der momentanen Situation unterhake. "Ein guter Weg f├╝r unser Land", sagt Scholz ├╝ber die Konzertierte Aktion.