Die Union liegt in der Gunst der W├Ąhler derzeit auf Platz eins. Doch das k├Ânnte sich schon bald ├Ąndern.

Union und Gr├╝ne liegen im aktuellen ZDF-"Politbarometer" fast gleichauf. CDU und CSU bleiben zwar mit weiterhin 26 Prozent auf dem ersten Platz, die Gr├╝nen folgen jedoch mit nun 25 Prozent (plus ein Prozentpunkt) in der am Freitag ver├Âffentlichten Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen knapp dahinter. Die SPD verharrt mit 22 Prozent auf dem dritten Platz.