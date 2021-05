Gewalt in Nahost

Israel und Hamas einigen sich auf Waffenruhe

20.05.2021, 23:31 Uhr | dpa, AFP, aj

Ein zerstörtes Gebäude in Gaza: Israel und militante Palästinenser wollen ab Freitag eine Feuerpause einlegen. (Quelle: Majdi Fathi/imago images)

Raketen werden seit Tagen auf Israel abgefeuert, Israel fliegt Angriffe auf die Hamas im Gazastreifen. Hunderte Menschen sind seitdem gestorben. Jetzt soll es eine Feuerpause geben.

Nach der fast zweiwöchigen Eskalation im Nahostkonflikt haben sich Israel und die zwei wichtigsten militanten Palästinensergruppen im Gazastreifen auf eine Waffenruhe geeinigt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am Donnerstagabend mit, die Teilnehmer hätten die "ägyptische Initiative für eine bedingungslose Feuerpause einstimmig angenommen".



Die politische Führung habe betont, dass die Realität vor Ort das weitere Vorgehen bei den Kämpfen bestimmen werde. Sollten etwa die Palästinenser ihre Raketenangriffe fortsetzen, sei die Waffenruhe umgehend wieder aufgehoben. Direkt nach der Mitteilung über Israels Entscheidung für eine Waffenruhe gab es erneut Raketenalarm in den israelischen Grenzorten am Rande des Gazastreifens.

Die radikalislamische Hamas und die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad bestätigten die Einigung kurze Zeit später und erklärten, die Waffenruhe trete um 02.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft. Die Zustimmung der Islamisten kam nicht überraschend. Die Angriffe des israelischen Militärs auf ihre Infrastruktur im Gazastreifen, darunter Tunnels, Bunker, Waffenlager und Waffenwerkstätten, haben der Hamas erhebliche Verluste zugefügt.

Ägypten hatte vermittelt



Aus Diplomatenkreisen hieß es, zwei ägyptische Delegationen sollten die Einhaltung der Waffenruhe überwachen. Demnach sollen die Beobachter in den palästinensischen Gebieten und in Tel Aviv auf die Einhaltung der Feuerpause achten und die "Verfahren überwachen, um dauerhaft stabile Beziehungen zu erhalten". Es handle sich um eine "gegenseitige und gleichzeitige" Waffenruhe.

Der Konflikt war am 10. Mai mit Raketenangriffen der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Jerusalem eskaliert. Israel reagierte darauf mit massiven Angriffen in dem Küstengebiet.

Erneut Tote bei Angriffen

Die internationalen Bemühungen für eine Deeskalation waren zuvor ins Leere gelaufen. In der Nacht zum Donnerstag wurden nach Angaben der israelischen Armee rund 70 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel abgefeuert. Israels Luftwaffe hatte ihre Angriffe auf Einrichtungen der Hamas fortgesetzt. Nach palästinensischen Angaben wurden erneut fünf Menschen getötet.

Netanjahu hatte noch am Mittwoch seine Entschlossenheit betont, den Einsatz gegen die Hamas fortzusetzen, bis "Ruhe und Sicherheit" wieder gewährleistet seien. US-Präsident Joe Biden forderte zuletzt eine "bedeutsame Deeskalation auf dem Weg zu einer Waffenruhe". UN-Generalsekretär António Guterres hatte ein sofortiges Ende der Kampfhandlung

Merkel telefoniert mit Abbas

Bei einem Treffen mit seinem israelischen Kollegen Gabi Aschkenasi in Tel Aviv hatte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Vormittag die deutsche Solidarität mit Israel bekräftigt. "Für uns ist die Sicherheit Israels und genauso die Sicherheit aller Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht verhandelbar, und darauf kann sich Israel immer verlassen", sagte Maas.

Nach einem anschließenden Treffen mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas in Ramallah im Westjordanland forderte Maas, dem Nahost-Konflikt künftig auf der internationalen Bühne wieder Priorität einzuräumen. Nach dem Abschluss einer Waffenruhe müsse "dieser Konflikt wieder ganz oben auf die Tagesordnung der internationalen Politik gesetzt" werden.

Mit Abbas telefonierte am Donnerstag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Beide seien sich in ihrer Unterstützung der Initiativen für einen zügigen Waffenstillstand einig gewesen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Merkel habe außerdem Israels Recht auf Selbstverteidigung gegenüber den Raketenangriffen aus dem Gaza-Streifen unterstrichen.

Viele Opfer auf beiden Seiten

Militante Palästinenser feuerten seit Beginn des Konflikts nach israelischen Militärangaben insgesamt 4.340 Raketen auf Israel ab, von denen 640 noch im Gazastreifen niedergingen. Das israelische Abwehrsystem Eisenkuppel ("Iron Dome") fing 90 Prozente der Geschosse ab. Zwölf Israelis kamen durch den Beschuss ums Leben, mehr als 300 erlitten Verletzungen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis zum Donnerstag 232 Palästinenser getötet, unter ihnen 65 Kinder und Jugendliche. 1900 Menschen wurden verletzt.

Auch die Küstenmetropole Tel Aviv – Israels Wirtschaftszentrum – war in dieser Eskalationsrunde des Konflikts so heftig mit Raketen beschossen worden wie nie zuvor. Insgesamt zehn Mal heulten im Großraum Tel Aviv die Warnsirenen.