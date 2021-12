Schutz der kritischen Infrastruktur

Corona-Expertenrat empfiehlt baldige Kontaktbeschränkungen

19.12.2021, 18:45 Uhr | t-online

Viele europäische Länder reagierten bereits auf die sich rasant ausbreitende Omikron-Variante: Jetzt spricht sich auch der Expertenrat der Bundesregierung für baldige Kontaktbeschränkungen aus.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung sieht angesichts der Verschärfungen der Corona-Lage durch die Omikron-Variante Handlungsbedarf "bereits für die kommenden Tage". Das geht aus einer Stellungnahme des Gremiums hervor, das t-online vorliegt. Dazu gehörten "insbesondere gut geplante und gut kommunizierte Kontaktbeschränkungen". Zuvor hatte das ARD-Hauptstadtstudio darüber berichtet.

Die Omikron-Variante bringe eine "neue Dimension" in das Pandemiegeschehen. Omikron zeichne sich durch eine stark gesteigerte Übertragbarkeit und ein Unterlaufen eines bestehenden Immunschutzes aus.

Impfungen reichten nicht

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Gremiums kommen zu dem Schluss, dass Booster-Impfungen allein die Omikron-Welle nicht ausreichend eindämmen könnten, was Kontaktbeschränkungen erforderlich mache. Dabei gehe es auch darum, die kritische Infrastruktur des Landes – wie Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehr und Wasserversorgung – zu schützen. "Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung zeitgleich erkrankt und/oder in Quarantäne", steht in dem Papier.

Das Expertengremium wurde als neues Beratergremium für Fragen rund um die Coronapandemie von der Bundesregierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz eingesetzt. Ihm gehören zahlreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen an.



Dahmen: "Die Lage ist sehr ernst"

Zuvor hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Sonntag gegen einen Lockdown vor Weihnachten ausgesprochen – diesen halte er für "unwahrscheinlich". Er kündigte jedoch gleichzeitig die Ergebnisse des Expertenrates für denselben Tag an. Dabei handle es sich um "sehr relevante" Empfehlungen. "Auf der Grundlage wird dann diskutiert", sagte der Minister. Mehr dazu lesen Sie hier.

Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen fordert angesichts der Empfehlungen des Expertenrats zügiges Handeln. "Die Empfehlungen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten Bund und Länder noch vor Weihnachten zügig beraten und das Notwendige konsequent zur Umsetzung zu bringen", sagte Dahmen t-online. "Die Lage ist sehr ernst." Das zeigten nicht nur "neuere Daten aus den europäischen Nachbarstaaten", sondern offenbar auch die Analysen der Expertinnen und Experten. "Wir tun gut daran, diese Warnungen ernst zu nehmen, um vor die Omikron-Welle zu kommen."