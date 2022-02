Russland-Krise eskaliert

Putin erkennt Separatistengebiete in der Ostukraine offiziell an

21.02.2022, 20:46 Uhr | dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einer Ansprache am Montag angekündigt, die beiden abtrünnigen "Volksrepubliken" im Osten der Ukraine "sofort" anzuerkennen.

Russland will die Separatistengebiete in den ostukrainischen Regionen Luhansk und Donezk als unabhängig anerkennen. Eine Entscheidung darüber sollte schnellstmöglich erfolgen, erklärte Präsident Wladimir Putin am Montag in Moskau.



Bei einer Fernsehansprache stellte Putin die Staatlichkeit der Ukraine als Ganzes infrage. Der Kremlchef bezeichnete die Ukraine am Montag als einen durch Russland unter dem kommunistischen Revolutionsführer Lenin geschaffenen Staat. Die Denkmäler Lenins seien dort zerstört worden als Zeichen der "Dekommunisierung", sagte Putin mit Blick auf die Abschaffung der Überreste des Kommunismus. "Wir sind bereit, der Ukraine zu zeigen, was eine echte Dekommunisierung ist."

Putin stellt Staatlichkeit der Ukraine in Frage

Die Ukraine habe nie eine "echte Staatlichkeit" gehabt, sondern vielmehr Modelle kopiert, sagte Putin. Dort hätten heute Radikale und Nationalisten das Sagen – unter den Kuratoren des Westens, die das Land in die Sackgasse geführt hätten. Korruption und Machtkämpfe von Oligarchen würden verhindern, dass es den Menschen in der Ex-Sowjetrepublik besser gehe.

Johnson verurteilt Anerkennung scharf

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine durch Russland scharf verurteilt. "Das ist ein offener Bruch internationalen Rechts, eine schamlose Verletzung der Souveränität und Integrität der Ukraine", sagte Johnson am Montagabend in London.



Russland verstoße gegen das Minsker Abkommen. "Das ist ein schlechtes Omen, ein sehr dunkles Signal", betonte Johnson. Er kündigte an, dass Großbritannien eng an der Seite der Ukraine stehe und eines von wenigen Ländern sei, das der Ex-Sowjetrepublik Waffen geliefert habe.