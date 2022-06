"WĂŒrden Sie gern an einer Wahlbeobachtung teilnehmen?" Die Frage klang harmlos, aber sie hatte es in sich. Denn das Ziel war klar: Deutsche Politiker sollten in Separatistengebiete gelotst werden, die von kaum einem anderen Staat als von Russland anerkannt werden. Dort waren fragwĂŒrdige Wahlen geplant. Und die vermeintlich unabhĂ€ngigen Beobachter aus dem zweifellos demokratischen Deutschland sollten diese Demokratie-Show legitimieren.

Nur: Wer macht so etwas und riskiert dabei seinen Namen? Vor allem Politiker der AfD. Deshalb wurden insbesondere Vertreter dieser Partei angesprochen. Die Reisen fĂŒhrten zig Abgeordnete aus dem Bundestag und mehreren Landtagen in den vergangenen Jahren auf die Krim, in die Ostukraine, nach Transnistrien. Also vornehmlich in Gebiete, die von Russland beansprucht werden.