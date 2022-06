Kritik an der Wahl in Ungarn? Ultra-konservative Organisationen lieferten dem Land als Wahlbeobachter ein alternatives Bild. Recherchen von t-online und "Vice" zeigen das Netz von "Orb á ns Zeugen".

Heroische Musik, ein Auftritt zweier Männer in Zeitlupeneinstellung – und dann die Botschaft: "Die Lebensweise, die uns am Herzen liegt, ist unter Beschuss. Und deshalb glauben wir, dass konservative Kräfte sich verbünden müssen." Dieser Appell auf Ungarisch warb für das erste Treffen der US-amerikanischen Rechten in Europa, die "Conservative Political Action Conference" (CPAC), die Mitte Mai in Budapest stattfand.

So etwas gibt es nun auch in der Europäischen Union? Ja. Bei den jüngsten Wahlen in Ungarn trat erstmals eine international aufgestellte Gegenmission zu den Wahlbeobachtern der OSZE in Erscheinung. Und, was wenig überrascht: Sie lieferte wie bestellt.