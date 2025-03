Jetzt neu bei t-online: Artikel hören statt lesen! Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Wahl haben sie krachend verloren. Ihre Superstars Habeck und Baerbock sind abgetreten. Und jetzt? Schreiben die Grünen erst einmal Geschichte.

Uli Hoeneß kennt sich im Fußball sehr gut aus. Auch im Leben kennt er sich aus. Und im Business. Er hat Bayern München zu einem kleinen, aber feinen Weltkonzern gemacht und dabei solide gewirtschaftet. Als internationale Konkurrenten wie Real Madrid, Juventus Turin oder der FC Barcelona milliardenhohe Schuldenberge auftürmten, um den sportlichen Erfolg zu erzwingen, legte Hoeneß das legendäre Festgeldkonto der Bayern an: Vorsorge für schlechte Zeiten. Er war die lebende Schuldenbremse im risikofreudigen Fußballgeschäft.

In der vergangenen Woche sprach Sandra Maischberger im TV mit Uli Hoeneß, statt um Fußball ging es um Politik. Ich hätte bei Tipico 10 Euro darauf gewettet, dass Hoeneß Merz und Klingbeil frontal angehen würde: Diese Schuldenkönige, die verzocken unsere Zukunft! Aber auf die Frage, was er von dem milliardenschweren Finanzpaket halte, sagte er: "Ich finde das total richtig." Die neue Regierung müsse investieren, darauf komme es jetzt an, die alte Regierung habe schon genug Zeit verloren. Ja, der Uli ist immer für eine Überraschung gut. Und recht hat er auch noch.

Hoeneß schickte noch die Forderung hinterher, es müsse jetzt alles ganz schnell gehen, es dürfe nicht noch Zugeständnisse an die Grünen geben. Damit lag er auf einer Linie mit den meisten professionellen Beobachtern der Politik. Medien, Professoren und Lobbyisten appellierten an die demokratische Mitte, Einigkeit zu demonstrieren. Und Handlungsfähigkeit. Die Grünen sollten ihre staatspolitische Verantwortung wahrnehmen, ohne parteitaktische Spielchen. Friedrich Merz und Lars Klingbeil sahen das auch so.

(Quelle: Reinaldo Coddou H.) Zur Person Uwe Vorkötter gehört zu den erfahrensten Journalisten der Republik. Seit vier Jahrzehnten analysiert er Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, bei t-online erscheint jeden Dienstag seine Kolumne "Elder Statesman". Mehr

Als sich die Grünen trotzdem widerspenstig zeigten, hieß es, sie seien beleidigt, weil Merz sie noch kurz vor der Wahl als "linke und grüne Spinner" attackiert hatte. Markus Söder hatte Robert Habeck ein fieses "Auf Nimmerwiedersehen" gewünscht. Ja, das sei ungeschickt gewesen, urteilte die öffentliche Mehrheitsmeinung, aber jetzt sei die Lage doch so: Der Russe droht, der Ami spinnt, und ihr wollt persönliche Befindlichkeiten ausleben?

Nein, das wollten sie gar nicht. Obwohl sie Merz im Bundestag noch einmal kühl abtropfen ließen, als die Zeit für eine Einigung bereits knapp wurde. Es ging aber nicht um Nettigkeiten im Umgang miteinander, sondern um Forderungen in der Sache. Die neuen Schulden dürften nicht nur für Sicherheit und Infrastruktur eingesetzt werden, auch der Klimaschutz müsse auf die Prioritätenliste; alles andere wäre für eine grüne Partei der Selbstaufgabe gleichgekommen. Vor allem aber bestanden sie auf einem sperrigen Wort, das die künftigen Koalitionäre auf keinen Fall buchstabieren wollten: Zusätzlichkeit.

Regieren kann so leicht sein

Ohne dieses Wort hätte die neue Regierung zum Beispiel die Sanierung von Bahnstrecken künftig aus dem Sondervermögen finanzieren können statt aus dem Bundeshaushalt. Und im regulären Haushalt würde es Geld regnen: für die Mütterrente, für die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, für die Diesel-Subvention in der Landwirtschaft. Regieren kann so leicht sein. Dem haben die Grünen einen Riegel vorgeschoben: keine Grundgesetz-Änderung, die Merz und Klingbeil einen Batzen Spielgeld in die Hand gibt! Ich formuliere es bewusst pathetisch: Sie haben unserem Land einen Dienst erwiesen.