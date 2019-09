Sturmtief

"Mortimer" bringt umgestürzte Bäume und viel Regen

30.09.2019, 06:37 Uhr | dpa

Das Tief "Mortimer" ist in der Nacht über Teile Deutschlands gezogen. Meldungen über Verletzte gibt es bislang nicht. Der Sturm ist derweil noch nicht vorüber.

Das Tief "Mortimer" hat in der Nacht zu Montag Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen. Das berichteten die Lagezentren der Polizei in allen 16 Bundesländern. Größere Schäden blieben bislang aus. Auch Meldungen von Verletzten gibt es demnach am frühen Morgen keine. Die Deutsche Bahn meldete zunächst keine sturmbedingten Einschränkungen. Eine spektakuläre Rettungsaktion erlebten hingegen Hunderte Schafe auf einer Weide in Dortmund.

Im Saarland waren bis 2.20 Uhr rund 50 Notrufe wegen umgekippter Bäume oder Bauzäune eingegangen. Ein Baum sei auf ein geparktes Auto gefallen. Aus Bremen meldete eine Sprecherin "außer viel Regen nichts".

Am Monat liegt der Schwerpunkt im Norden und Osten

Am späten Sonntagabend und in der ersten Nachthälfte sollte der Schwerpunkt des Sturms laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf dem Westen und der Südhälfte Deutschlands liegen. Der Vorhersage zufolge sollten sich die stärksten Böen über den Norden in den Nordosten und Osten Deutschlands verlagern, wo sie bis zum Nachmittag anhalten sollen.



Für den Norden zeigen die Wettermodelle eine Verschärfung der Sturmlage mit kurzzeitigen orkanartigen Böen. Auch Hamburg und Berlin könnten morgen betroffen sein. Achten Sie auf die Vorabinfo! /V https://t.co/M0hlSg6i3F pic.twitter.com/0ISdQMHtHH — DWD (@DWD_presse) September 29, 2019

Im Norden und Nordosten bestehe Unwettergefahr durch einzelne orkanartige Böen. Vereinzelt könne es zu kurzen Gewittern kommen. Mit dem Abzug von "Mortimer" nach Osten schwäche sich der Wind von Westen her rasch ab. Dort werde bereits am Montagvormittag kaum noch etwas vom Sturm zu spüren sein.

Der Deutsche Wetterdienst hatte das Tief "Mortimer" als ein kleines Tief, "das recht flink unterwegs ist und nicht unterschätzt werden sollte", angekündigt.







Gefahrenpotenzial sah der DWD unter anderem, weil die Bäume noch voll belaubt seien und dem Wind damit eine große Angriffsfläche böten, so dass sie auch bei nicht ganz so hohen Windstärken umstürzen könnten.