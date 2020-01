Gefährlicher Coronavirus

Zahl der Toten in China steigt – Erreger erreicht neue Länder

26.01.2020, 12:54 Uhr | küp, dpa, AFP

56 Tote, fast 2.000 bestätigte Infektionen, 56 Millionen Menschen unter Quarantäne: China begeht sein Neujahrsfest im Ausnahmezustand, während das Coronavirus immer neue Länder erreicht.

Die neue Lungenkrankheit hat sich in China stark ausgebreitet und inzwischen auch Europa erreicht. Kanada meldet ebenfalls einen infizierten Menschen. In China stieg die Zahl der Angesteckten auf fast 2.000 an. Außer Tibet sind alle Regionen des Landes betroffen. Die Zahl der Toten in China betrug laut letzten Angaben vom Sonntag 56, ein Mensch starb in Shanghai. Die USA haben die Evakuierung ihrer Bürger aus Wuhan angekündigt.

Als erstes Land in Europa meldete Frankreich drei Patienten mit dem neuen Virus. Wie das französische Gesundheitsministerium mitteilte, wurden zwei Fälle in Paris diagnostiziert, ein weiterer in Bordeaux. Alle Patienten hätten sich zuvor in China aufgehalten. Jeder, der in engem Kontakt mit den drei Infizierten stand, werde jetzt überprüft. Die Regierung werde alles unternehmen, um eine Ausbreitung des Erregers einzudämmen, sagte Gesundheitsministerin Agnès Buzyn. "Wir müssen eine Epidemie behandeln wie einen Flächenbrand." Allerdings seien die Krankheitsverläufe in Frankreich nicht schwer.

Derweil warnt Chinas Nationale Gesundheitskommission vor einer steigenden Zahl von Krankheitsfällen. Die Übertragungsfähigkeit des Coronavirus nehme zu, sagt Kommissionschef Ma Xiaowei. Die Erkenntnisse der Behörden über das neuartige Virus seien aber noch begrenzt. Klar sei allerdings, dass der Erreger auch während der Inkubationszeit übertragen werden könne. Diese Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der Krankheit bei einer Person liege zwischen einem und 14 Tagen.

Britische Behörden suchen China-Reisende

Für die EU-Präventionsbehörde ECDC sind die bekannten Fälle des Coronovirus nicht unerwartet. "Zu diesem Zeitpunkt ist es wahrscheinlich, dass es mehr importierte Fälle in Europa geben wird", teilte die Behörde mit. Auch wenn viele Details zum Virus noch unbekannt seien, hätten die europäischen Länder die Kapazitäten, um einen Ausbruch direkt nach der Entdeckung von Fällen zu verhindern.

Das neue Coronavirus unter dem Elektronenmikroskop. (Quelle: IVDC/China CDC via GISAID/dpa)

Bestätigte Infektionen wurden auch aus den USA, Japan, Südkorea, Thailand, Vietnam, Singapur, Taiwan und Australien gemeldet. In Großbritannien wollten Gesundheitsexperten etwa 2.000 Fluggäste aus China aufspüren, die in den vergangenen zwei Wochen ins Vereinigte Königreich geflogen sind. Mediziner hielten es für wahrscheinlich, dass sich Infizierte bereits im Land aufhalten.

China setzt 56 Millionen Menschen unter Quarantäne

Angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus haben die chinesischen Behörden landesweit die Maßnahmen gegen die Epidemie massiv verschärft. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Samstag mitteilte, werden im gesamten öffentlichen Verkehr Fieber-Messstationen eingerichtet. Passagiere mit Verdacht auf eine Infektion müssten sofort in eine medizinische Einrichtung gebracht werden. Hongkong rief den Notstand aus, Peking will keine Busse mehr in die Stadt oder aus der Stadt lassen.

Dutzende Bagger auf einer Baustelle in Wuhan: Innerhalb weniger Tage soll dort ein Kranknhaus mit 1.300 Betten entstehen. (Quelle: Xiao Yijiu/XinHua/dpa)

In Zentralchina sind inzwischen etwa 56 Millionen Menschen von der Außenwelt abgeriegelt. Nach Angaben der Provinzbehörden in Hubei wurde in fünf weiteren Städten der öffentliche Verkehr ausgesetzt und der Zugang zu den Autobahnen gesperrt. Damit wurden nun insgesamt 18 Städte im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus isoliert.

Peking schickt Militärmediziner mit Sars-Erfahrung

Die Elf-Millionen-Metropole Wuhan, von der das Virus ausging und die als erste chinesische Stadt wegen des Erregers 2019-nCoV unter Quarantäne gestellt worden war, wirkte am Neujahrstag wie ausgestorben. Die wenigen Passanten, die am Samstag zu sehen waren, trugen wie von den Behörden angeordnet Atemschutzmasken. Rund 20 Kilometer östlich des Stadtzentrums stauten sich an einer Autobahnsperre die Fahrzeuge. "Niemand kann hinaus", sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP.

Ausnahmen gelten lediglich für medizinisches Personal. Am Freitag schickte Peking 450 Militärmediziner nach Wuhan, von denen einige bereits im Einsatz gegen die Sars-Epidemie und Ebola waren. Aus anderen Teilen Chinas wurden mehr als 1.680 Ärzte und Pfleger mobilisiert und nach Wuhan entsandt. Zahlreiche Krankenpfleger und Ärzte verkürzten ihren geplanten Neujahrsurlaub, um die überlasteten Krankenhäuser in Wuhan zu unterstützen. Zudem wurden 14.000 Schutzanzüge bereitgestellt.

Hongkong ruft wegen Coronavirus Notstand aus

Zwei Spezial-Kliniken zur Behandlung von Coronavirus-Patienten sollen in Kürze entstehen: Mit dem Bau eines Krankenhauses, das am 3. Februar in Betrieb gehen und tausend Betten umfassen soll, wurde bereits begonnen. Am Samstag kündigten die Behörden den Bau einer weiteren Klinik mit 1.300 Betten binnen 14 Tagen an.

In Hongkong wurde am Samstag der Notstand ausgerufen, nachdem bei fünf Menschen das Coronavirus nachgewiesen worden war. Vier von ihnen waren mit einem Hochgeschwindigkeitszug aus Festland-China in die Sonderverwaltungszone gekommen. Schulen und Universitäten blieben bis 17. Februar geschlossen, erklärte die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam. Neben der Neujahrsgala werde auch der Marathonlauf im Februar abgesagt.

Der Präsident des Robert Koch-Instituts relativierte die länderübergreifende Gefahr durch das neue Virus. "Außerhalb Chinas gibt es bisher keine großen Infektionsketten", sagte Lothar Wieler im ZDF-"Heute Journal". Allerdings betonte der Mikrobiologe, man könne die Schwere der Erkrankungen noch nicht genau beurteilen. "Wir haben keine vollständigen Informationen."