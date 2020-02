Weltweit rund 180 Fälle

Coronavirus in China: Zahl der Infektionen steigt weiter

04.02.2020, 03:52 Uhr | dpa

Krankenschwestern im Ditan-Krankenhaus in Peking. An der neuen Lungenkrankheit sind in Festland-China mittlerweile mehr Menschen gestorben als an der Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Foto: Peng Ziyang/XinHua/dpa. (Quelle: dpa)