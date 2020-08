Newsblog zur Hitzewelle in Deutschland

Alarmierende Ozon-Werte in Frankfurt am Main

09.08.2020, 16:13 Uhr | dpa, AFP, rtr

Die Hitzewelle treibt die Menschen in Deutschland nach draußen, vor allem ans Wasser. Auch in den kommenden Tagen ist mit hohen Temperaturen zu rechen. (Quelle: Reuters)

Hoch Detlef bringt die heißesten Tage des Jahres: Am Sonntag werden es noch einmal bis zu 38 Grad. Das lässt mancherorts nun die Ozon-Werte bedrohlich ansteigen. Alle Infos zur Hitzewelle im Newsblog.

Volle Badeseen, Menschenmassen an Nord- und Ostsee: Der Sommer 2020 ist da, und zwar so richtig. Hoch Detlef beschert der Bundesrepublik Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius. In den Wäldern herrscht teils höchste Waldbrandgefahr. An manchen Orten wird das Trinkwasser knapp.





Alarmierende Ozon-Werte in Frankfurt am Main

In Frankfurt am Main ist der Ozonwert am Sonntag über die Informationsschwelle gestiegen. An der Messstation Frankfurt-Ost betrug der einstündige Mittelwert um 13.00 Uhr 181 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie mit.

Der Grenzwert der Informationsschwelle beträgt 180 Mikrogramm Ozon in der Luft. Kindern und Jugendlichen sowie Menschen, die empfindlich auf erhöhte Ozonkonzentrationen reagieren, raten die Behörden, anstrengende körperliche Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. Wegen der Wetterlage wurde er wartet, dass die Ozonkonzentration an weiteren Messstationen über den Grenzwert steigt.

An der Messstation Schwartenberg in Mittelsachsen wurde die Schwelle mit 204 Milligramm pro Kubikmeter noch deutlicher überschritten. Das Landesamt für Umwelt warnte vor Anstrengungen im Freien und riet vor allem von Ausdauersport ab.

So heiß ist es aktuell in Deutschland

Auch am Sonntag kommen die Menschen in Deutschland wieder kräftig ins Schwitzen. Temperaturen von bis zu 38 Grad Celsius werden erwartet. An den meisten Orten dürfte sich das Thermometer auf 32 bis 36 Grad einpendeln. Allerdings wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) schwüler als in den Tagen zuvor.





Fotoshow: Deutschland ächzt unter der Hitzewelle



Nur an den Küsten soll es bei etwas Wind sowie an den Alpen kühler sein. Im Osten und in der Mitte Deutschlands können sich vor allem über dem Bergland einzelne Hitzegewitter bilden. In Thüringen galten Warnungen für den Landkreis Nordhausen und den Kyffhäuserkreis im Norden des Bundeslandes. In Sachsen-Anhalt waren der Harz und das Mansfelder Land betroffen.

Auch heute und am Montag weiter verbreitet sehr #heiß - aber auch schwüler als zuletzt! Deswegen neben #Hitze auch ansteigendes Potenzial einzelner, heftiger #Gewitter (am größsten im schraffierten Bereich). Erste, kräftige Gewitter bereits in der Eifel! /V pic.twitter.com/pV46YGc8GS — DWD (@DWD_presse) August 9, 2020

Ein Ende der hochsommerlichen Hitze ist noch kaum in Sicht. Auch zum Wochenstart wird es heiß: Nur vereinzelt gibt es Wärmegewitter. Am Montag und Dienstag erwarten Meteorologen noch einmal Höchstwerte zwischen 30 bis 38 Grad. Erst am Donnerstag soll das Wetter mit mehr Schauern und Gewittern unbeständiger werden.

Unwetterwarnung für Eifelkreis

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor Unwettern im Eifelkreis Bitburg-Prüm am Sonntagvormittag gewarnt. Es seien schwere Gewitter mit extrem heftigen Starkregen und Hagel möglich, so der DWD. Die amtliche Unwetterwarnung sprach von extremen Gewittern der Stufe vier – das ist die höchste Warnstufe. Vereinzelt könnten Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Überflutungen von Kellern und Straßen sowie örtliche Überschwemmungen an Bächen und kleinen Flüssen seien möglich. Der Aufenthalt im Freien sollte möglichst vermieden und Abstand zu Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen gehalten werden. Zudem wurde wie fast überall in Deutschland vor starker Hitze gewarnt.

Berliner Badeseen platzen aus allen Nähten

Die Badeseen in Berlin sind auch am Sonntag überfüllt. Schon am Samstag hatte die Polizei die Menschen aufgefordert, nicht mehr nach Treptow-Köpenick an den Großen Müggelsee zu kommen. Nun twitterte sie, dasselbe gelte für den Sonntag. Schon mittags seien die Bäder und Seen völlig ausgelastet.



Streichen Sie "Samstag" aus unserem Tweet von gestern und ersetzen Sie ihn durch "Sonntag".

^tsm https://t.co/n2XUIMo8OU — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 9, 2020

Zu viele Badegäste: Ordnungsamt sperrt See in Duisburg

In Duisburg hat das Ordnungsamt den beliebten Masurensee abgesperrt. Grund ist laut Informationen der "Bild"-Zeitung, dass am Samstag zu viele Menschen an die Badestelle gekommen waren. Die Menschen hätten gegrillt und Shisha geraucht. Abstände seien nicht eingehalten und Masken nicht getragen worden. Weil die Besucher sich nach Aufforderung der Behörden weigerten, den See zu verlassen, entschloss sich die Stadt zur Absperrung der Anlage.

Höchster Wert in Trier gemessen

Der höchste Wert wurde nach Auskunft des Deutschen Wetterdienstes an der Wetterstation Trier-Petrisberg (Rheinland-Pfalz) mit 38,2 Grad gemessen. Das war aber kein neuer Höchstwert für dieses Jahr – den gab es am 31. Juli mit 38,5 Grad im südbadischen Rheinfelden.

Am Kap Arkona 23 °C, in Trier bereits 37 °C. Und draußen vor der Tür: angeblich 35°C - ein Hoch aufs klimatisierte Büro! /V pic.twitter.com/cJPVoxEC8A — DWD (@DWD_presse) August 8, 2020

Auch in Trier-Petrisberg lag der Höchstwert an diesem Tag mit 38,4 etwas höher.

DLRG rückt zu dutzenden Einsätzen in Berlin aus

Wasserretter der Deutschen Lebens-Rettungs- Gesellschaft (DLRG) sind in den vergangenen Tagen zu mehr als 80 Einsätzen auf Berliner Gewässern ausgerückt. Fünf Mal waren die Rettungskräfte zwischen Donnerstag und Samstag im Einsatz, da Menschen zu ertrinken drohten, wie die DLRG in der Nacht zum Sonntag in einer Bilanz mitteilte.

In drei Fällen waren Menschen tatsächlich im Wasser versunken: Am Samstagmorgen ertrank ein Mann am Teufelssee in Berlin-Grunewald. Er wurde von Tauchern geborgen, starb jedoch nach Angaben der Feuerwehr wenig später. Ein weiterer Mann verunglückte an der Wilhelm-Borgmann-Brücke im Stadtteil Britz. Er konnte reanimiert werden. Am Samstagabend musste nach einem Badeunfall am Plötzensee im Wedding ebenfalls eine Person von der DLRG reanimiert werden.