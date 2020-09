Nach 35 Corona-Infektionen

"Katastrophe": Offenbar brennt es im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos

09.09.2020, 00:32 Uhr | aj, t-online

In dem Flüchtlingslager auf der Insel Lesbos soll ein Feuer ausgebrochen sein. In Berichten auf Twitter wird von einer "Katastrophe" gesprochen. Die Hintergründe sind bisher noch unklar.

Berichten in den sozialen Netzwerken zufolge soll es in dem überfüllten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos brennen. Bilder des Feuers waren am Dienstagabend auf Twitter zu sehen. Die genauen Hintergründe sind bisher noch unklar. In Moria leben derzeit rund 12.600 Flüchtlinge und Migranten bei einer Kapazität von gerade mal 2.800 Plätzen.

Die Hilfsorganisation "Mission Lifeline" sprach in einem Tweet von einem "Aufstand" in dem Lager. "Die gefangenen Flüchtlinge wehren sich gegen die Abriegelung", heißt es.

Es brennt an verschiedenen Stellen in #Moria. Unsere Partnerorganisation @standbymelesvos berichtet, Uu.a. der #Covid19-Isolationsbereich stünde in Flammen.

Ein Alptraum für #dreizehntausend Menschen wird wahr - ein Alptraum, der so lange hätte vermieden werden können! pic.twitter.com/3s9xKTk1cF — medico international (@nothilfe) September 8, 2020

Im Flüchtlingslager #Moria auf #Lesbos kommt es in diesen Minuten offenbar zur Katastrophe. Teile des mit 13.000 Menschen völlig überfüllten Camps stehen in Flammen. Situation lt. Augenzeugen außer Kontrolle. Moria war wg. Covid_19 abgeriegelt worden. @welt — Tim Röhn (@Tim_Roehn) September 8, 2020

Nachdem jüngst 35 Menschen im Camp positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, wurde das gesamte Lager von den Behörden in Athen bis zum 15. September unter Quarantäne gestellt. Vorausgegangen waren 2.000 Tests, seit das Virus vergangene Woche bei einem der Lagerbewohner entdeckt worden war.

