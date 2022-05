Heftige Gewitter in Frankreich und Belgien

13.28 Uhr: Auf Twitter berichten Nutzer und Wetterdienste bereits von heftigen Gewittern im Norden Frankreichs und in Belgien . Bilder und Videos zeigten Schauer mit großen Hagelkörnern, teils mit mehreren Zentimetern Durchmesser. In BrĂŒssel wurden Sturmböen von ĂŒber 100 km/h gemessen, berichtet Kachelmannwetter auf Twitter.

Droht die Siegesfeier der Eintracht Frankfurt ins Wasser zu fallen?

11.47 Uhr: Nach ihrem Triumph im Finale der Europa League in Sevilla soll die Mannschaft von Eintracht Frankfurt am Nachmittag am Frankfurter Flughafen landen. Danach ist ein Zug durch die Stadt mit anschließender Fanfeier am Römer geplant.