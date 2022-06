Spanien

In Spanien herrscht die schlimmste Juni-Hitzewelle seit 1950 mit Temperaturen von √∂rtlich mehr als 44 Grad. In den St√§dten suchten die Menschen am Samstag oft in Brunnen, Eisdielen und klimatisierten Einkaufszentren nach Abk√ľhlung, wie Medien berichteten. Die Str√§nde an der Mittelmeer- und auch an der Atlantikk√ľste waren teils schon am fr√ľhen Vormittag voll. Der Rekord dieser Hitzeperiode wurde am vergangenen Freitag im andalusischen And√ļjar mit 44,2 bis 44,3 Grad registriert.

Besonders hei√ü sollte es am Samstag nach Angaben des Wetterdienstes Aemet mit 40 bis 42 Grad in den Regionen Katalonien, Navarra und Baskenland im Nordosten und Norden des Landes sowie in Andalusien im S√ľden werden. Auch sonst war es alles andere als k√ľhl: In der Hauptstadt Madrid sollte die Quecksilbers√§ule am Samstag auf bis zu 39 Grad klettern. Auf der Ferieninsel Mallorca wurden bis zu 37 Grad erwartet.

Eine wirkliche Abk√ľhlung gibt es nachts ebenso wenig, in weiten Teilen des Landes sinken die Temperaturen nach dem Untergang der Sonne kaum auf 20 Grad ab. Die tropischen N√§chte bringen die Spanier um den Schlaf.

Hitze facht Waldbrände dramatisch an

Feuerwehrleute sind während eines Brandes in der Sierra de la Culebra im Einsatz: Die Brände haben bereits Zehntausende Hektar Wald zerstört. (Quelle: Emilio Fraile/EUROPA PRESS/dpa-bilder)

Die Hitze und die Trockenheit beg√ľnstigten den Ausbruch zahlreicher Waldbr√§nde, die nach amtlichen Angaben in verschiedenen Teilen Spaniens in wenigen Tagen bereits gut 25.000 Hektar zerst√∂rten. Das entspricht einer Fl√§che von etwa 35.000 Fu√üballfeldern. Am Samstag loderten die Flammen vielerorts noch unkontrolliert. Am schlimmsten war die Lage am Gebirgszug Sierra de la Culebra unweit der Grenze zu Portugal im Nordwesten Spaniens, wo schon 20.000 Hektar Wald vernichtet und 1.700 Menschen in Sicherheit gebracht wurden.

Die Hitzewelle werde ab Sonntag nach einer guten Woche jedoch deutlich abklingen, k√ľndigte Aemet an. In Madrid etwa soll es noch rund 30 Grad geben. Auf Mallorca und in Navarra werden Einheimische und Urlauber noch mindestens bis Montag bei Temperaturen von bis zu 37 Grad weiter kr√§ftig schwitzen.