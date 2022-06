Wetter: DWD ruft am Alpenrand höchste Unwetter-Warnstufe aus

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremen Unwettern: Am Alpenrand könne es "schwere Gewitter mit extrem heftigem Starkregen und Hagel" geben, heißt es in einer Mitteilung der Meteorologen. Damit ist die höchstmögliche Warnstufe ausgerufen. Erwartet werden Niederschlagsmengen ĂŒber 45 Liter pro Quadratmeter und Stunde, Windgeschwindigkeiten um die 100 Kilometer pro Stunde und Hagelkörner mit einem Durchmesser um fĂŒnf Zentimeter. Die Warnung der Stufe vier gilt noch bis 20 Uhr.

Auch im Rest Deutschlands können in der Nacht Gewitter aufziehen. Vor allem im SĂŒdwesten, Westen und spĂ€ter auch im Nordwesten werden teils krĂ€ftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen erwartet. Am Freitagmorgen soll die Front eine Linie von Hamburg bis Oberfranken erreichen, so der DWD. Dabei nehme die Unwettergefahr ab, heftiger und mehrstĂŒndiger Starkregen sei aber dennoch weiterhin möglich. In der WesthĂ€lfte bleibt es generell trocken mit auflockernder Bewölkung.