Hitzewelle in Europa | 40 Grad in Deutschland? Sorgen um Wasserversorgung

Portugal meldet 1.000 Hitzetote

21.02 Uhr: In Portugal hat die Hitze bislang mehr als 1.000 Tote gefordert. Bis zum 18. Juli seien 1.063 Menschen an den Folgen der derzeitgen Hitzewelle gestorben, sagte die Chefin der portugiesischen Gesundheitsbehörde, Graca Freitas, am Dienstag. Portugal zähle zu den Gebieten in der Welt, die stärker als andere von extremer Hitze betroffen sein dürften. Das Land müsse sich in Zukunft auf Phasen mit höheren Temperaturen besser vorbereiten. Die Temperatur im Land war in der verganenen Woche auf über 40 Grad Celsius gestiegen. Weite Teile Europas lagen am Dienstag unter einer drückenden Hitzeglocke mit stellenweise noch nie erreichten Höchstwerten. Die glühende Hitze hat auch verheerende Waldbrände in Portugal ausgelöst.

Lambrecht rät Soldaten bei Gelöbnis zu Kurzarmhemd statt voller Uniform

17.52 Uhr: Angesichts der hohen Temperaturen hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) den Soldaten, die am Mittwoch am Öffentlichen Bundeswehr-Gelöbnis in Berlin teilnehmen, einen entspannteren Umgang mit der Uniformpflicht empfohlen. "Es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, die Jacke auszuziehen und ein Kurzarmhemd zu tragen", sagte Lambrecht den Zeitungen des Redaktionsnetzwerkes Deutschland (RND). "Bei fast 40 Grad würde ich sogar dazu raten."

Es gebe Lösungen, die der Würde des Anlasses und der Hitze gerecht würden, sagte die Ministerin. Die Bundeswehr werde auch sicherstellen, dass bei dem Gelöbnis genügend Wasser zur Verfügung stehe und medizinische Betreuung sichergestellt sei. "Es geht ja nicht um einen Wettbewerb, wie lange sich die Soldatinnen und Soldaten bei Hitze aufrecht halten können", betonte die Ministerin. "Sie stehen zu diesem Land und seinen Werten und bringen das über das Gelöbnis zum Ausdruck. Da soll sich niemand durchquälen müssen", sagte Lambrecht.

Am Mittwoch findet in Berlin das traditionelle Bundeswehr-Gelöbnis im Berliner Bendlerblock statt. Damit beginnen rund 400 Rekrutinnen und Rekruten ihren Dienst bei der Bundeswehr. Mit der alljährlichen Zeremonie zum Jahrestag des Attentats auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 unterstreicht die Bundeswehr ihr Traditionsverständnis.

Hitzevorkehrung: Kapazität von Akw-Meilern in Belgien halbiert

17.50 Uhr: Wegen der Hitze in Belgien ist die Kapazität der Atommeiler Doel 1 und Doel 2 bei Antwerpen um die Hälfte reduziert worden. Es bestehe die Gefahr, dass das Kühlwasser zu warm werde, teilte der Betreiber Engie mit, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete.

In Belgien wurde am Dienstag der wärmste 19. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1892 registriert. An der Wetterstation des Königlich Meteorologischen Instituts (KMI) in der Brüsseler Gemeinde Uccle – dem Referenzort für die Messungen – wurden am frühen Nachmittag 36,4 Grad gemessen, wie David Dehenauw vom KMI auf Twitter mitteilte. Dies war die vierthöchste Temperatur, die überhaupt jemals in Belgien gemessen worden ist.