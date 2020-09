Unfall auf offener See

Feuer auf Tanker vor Sri Lanka – Öl-Katastrophe könnte drohen

03.09.2020, 12:19 Uhr | pdi, dpa

Auf dem Tanker "The New Diamond" bricht auf offener See ein Feuer aus: Das Schiff hat zwei Millionen Barrel Öl geladen. (Quelle: Reuters)

In der Nähe von Sri Lanka kommt es auf einem Öltanker zu einer Explosion, Feuer bricht aus. Die Mannschaft muss evakuiert werden. Das geladene Öl könnte eine Naturkatastrophe verursachen.



Auf einem Öltanker hat sich in der Nähe von Sri Lanka eine Explosion mit anschließendem Brand ereignet. 270.000 metrische Tonnen Öl drohten ins Meer auszulaufen, sagte ein Armeekommandant in Sri Lanka am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Das Feuer sei am Morgen (Ortszeit) im Maschinenraum ausgebrochen und am Nachmittag noch nicht unter Kontrolle, sagte ein Marinesprecher von Sri Lanka.

Luftwaffe im Einsatz

Die in Panama registrierte "MV Diamond" sollte das Öl von Kuwait nach Indien bringen. 22 von 23 Crewmitgliedern hätten gerettet werden können. Mindestens zwei von ihnen seien verletzt worden. Das verbleibende Crewmitglied sei vermutlich in den Flammen im Maschinenraum gestorben, sagte der Marinesprecher.

Die Meeresschutzbehörde von Sri Lanka erklärte, man werde Maßnahmen ergreifen, um ein mögliches Ölleck bei dem Tanker zu verhindern. Die srilankische Luftwaffe sandte ein Beobachtungsflugzeug und die Marine zwei Schiffe, um die Rettungsbemühungen zu unterstützen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Havarie eines japanischen Frachters für eine Umweltkatastrophe vor Mauritius gesorgt.