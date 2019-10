Eine Festnahme

Mindestens zwei Tote nach Schüssen in Halle

09.10.2019, 14:02 Uhr | dpa, t-online.de, job

Medienberichten zufolge sind in Halle vor einer Synagoge Schüsse gefallen. Der oder die Täter sollen flüchtig sein. Anwohner wurden geben, in ihren Wohnungen zu bleiben oder an sicheren Orten. (Quelle: Reuters)

In Sachsen-Anhalt läuft nach Schüssen ein Großeinsatz der Polizei. In Halle sind zwei Menschen getötet worden. Die Polizei hat eine Person festgenommen.

In Sachsen-Anhalt laufen nach mehreren Schüssen Großeinsätze der Polizei. In Halle berichtet die Polizei von zwei getöteten Personen. Sie geht von mehreren Tätern aus, die zunächst mit einem Pkw geflohen seien, wie ein Sprecher t-online.de sagte. Ein Verdächtiger wurde laut Polizei inzwischen festgenommen. Er soll laut "Spiegel" in einem Taxi geflohen und auf der Autobahn gestoppt worden sein.



Auch im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg soll es Schüsse gegeben haben. Die Polizei prüfe das, könne es aktuell aber weder bestätigen noch dementieren, sagte ein Sprecher t-online.de.

Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Ein Mann ist laut "Spiegel" in Halle in einem Imbiss getötet worden, eine Frau in der nähe der Synagoge in der Humboldstraße. Zu den Hintergründen und zu weiteren Details gibt es derzeit keine gesicherten Informationen. Fotos und Videos zeigen Täter mit Kampfanzügen und schwerer Bewaffnung. Auch Augenzeugen berichten Medien davon. Die Polizei bestätigte t-online.de die Echtheit der Aufnahmen nicht.

Täter wollten angeblich in Synagoge eindringen

Der "Spiegel" berichtet, die Täter hätten versucht, in die Synagoge einzudringen. Das habe der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde bestätigt. In der Synagoge seien 70 bis 80 Personen gewesen. Der höchste jüdische Feiertag, Jom Kippur, fällt auf diesen Mittwoch. Auch die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet von Anwohnern, die gesehen hätten, wie sich eine Person an der Tür der Synagoge zu schaffen gemacht habe. Ein Todesopfer liegt nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa bedeckt auf einer Straße gegenüber der Synagoge, etwa 30 Meter entfernt.

Die Polizei äußert sich derzeit nicht dazu, wo die Schüsse genau gefallen sind. In Leipzig und Dresden wurde der Polizeischutz vor den Synagogen verstärkt.

Polizei im Großeinsatz

Die Polizei in Halle warnte die Bevölkerung, Anwohner sollten in ihren Wohnungen bleiben oder sichere Orte aufsuchen. Der Bahnhof wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Auch für den östlich gelegenen Nachbarort Landsberg hatte die Polizei eine amtliche Gefahrenwarnung herausgegeben. In der staatlichen Warn-App Katwarn ist für die gesamte Region um Halle eine Gefahreninformation veröffentlicht worden. "Wir sind mit starken Kräften in und um Halle präsent und stabilisieren die Lage, bis alle Informationen gesichert vorliegen", teilte die Polizei auf Twitter mit.



Nach Angaben der "Mitteldeutschen Zeitung" sollen derzeit "alle verfügbaren Polizeieinheiten" nach Halle beordert werden. Die Behörden gingen von einer "besonderen Lage" aus. Die Stadt spricht von einer Amoklage und hat der Zeitung zufolge einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse eingerichtet, alle Rettungskräfte seien in Alarmbereitschaft.





Die Bundesregierung hat sich tief bestürzt gezeigt. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach am Mittwoch von "schrecklichen Nachrichten".