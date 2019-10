Täter auf der Flucht

Mindestens zwei Tote nach Schüssen in Halle

09.10.2019, 13:10 Uhr | dpa, t-online.de

Synagoge und alter jüdische Friedhof in Halle (Archivbild): Die Schüsse sollen laut Lokalmedien in der Nähe des Geländes gefallen sein. (Quelle: imago images)

In Halle sind zwei Menschen durch Schüsse ums Leben gekommen. Die Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht. Laut einem Bericht soll die Tat vor einer Synagoge geschehen sei.

In Halle in Sachsen-Anhalt läuft nach Schüssen ein Polizeieinsatz. Die Polizei berichtet von zwei getöteten Personen und geht von mehreren Tätern aus, die mit einem Pkw geflohen seien, sagte ein Sprecher t-online.de.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Nach Informationen der "Mitteldeutschen Zeitung" liegt der Tatort in der Nähe einer Synagoge. Eine Augenzeugin habe der Zeitung berichtet, dass sich ein Mann an der Tür der Synagoge zu schaffen gemacht und später auf eine Passantin geschossen habe. Die Polizei warnte die Bevölkerung, Anwohner sollen in ihren Wohnungen bleiben oder sichere Orte aufsuchen.

Verwendete Quellen: Bericht "Mitteldeutsche Zeitung"

Nachrichtenagentur dpa

Mehr in Kürze

Jetzt aktualisieren