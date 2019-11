Verdächtiger in Gewahrsam

Schüsse an Schule in Kalifiornien – eine Tote, mehrere Verletzte

14.11.2019, 19:35 Uhr | AFP

Mehrere Verletzte: In Kalifornien ist an einer Schule das Feuer eröffnet worden. (Quelle: Reuters)

In Santa Clarita hat ein Unbekannter an einer High School das Feuer eröffnet. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. (Quelle: Reuters)

Mehrere Verletzte: Schüsse an Schule in Kalifornien

Großeinsatz der Polizei in Santa Clarita nördlich von Los Angeles: Ein bewaffneter Mann schoss um sich, eine Frau starb. Nach einer Fahndung nahm die Polizei einen Verdächtigen fest.

An einer Schule im US-Bundesstaat Kalifornien sind am Donnerstag durch Schüsse ein Mensch getötet und mehrere weitere verletzt worden. In der Saugus High School in der Stadt Santa Clarita nördlich von Los Angeles gebe es "mehrere" Verletzte, teilten die Behörden auf Twitter mit. Wenig später teilte ein behandelndes Krankenhaus mit, ein weibliches Opfer sei gestorben. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen.

Die Polizei fahndete nach einem Verdächtigen, der Zeugenangaben zufolge asiatisch aussah und schwarz gekleidet war, wie das Büro des Sheriffs auf Twitter mitteilte. Kurz darauf gab Sheriff Alex Villanueva die Festnahme des mutmaßlichen Schützen fest. Der Verdächtige sei "in Gewahrsam" und werde nun in einem Krankenhaus behandelt.

Schule wurde systematisch durchsucht

Der Polizeisprecher Bob Boese sagte dem Lokalsender von NBC, es habe in der Schule "mindestens drei" Opfer gegeben. Möglicherweise seien aber noch nicht alle Opfer gefunden worden. Das Schulgelände wurde seinen Angaben "systematisch" durchsucht. Dabei sei auch eine Waffe gefunden worden.





Auf Luftaufnahmen von NBC war zu sehen, wie Schüler von Polizisten aus dem Schulgebäude geführt und in eine nahegelegene Kirche gebracht wurden. Andere standen außerhalb des Schulgeländes und telefonierten. Mindestens drei Rettungswagen und dutzende Streifenwagen standen vor der Schule, die gegenüber von einem Wohngebiet liegt. Auch Beamte der Bundesbehörde für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe (ATF) waren im Einsatz. Santa Clarita liegt etwa 60 Kilometer nördlich von Los Angeles.