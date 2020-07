Komplex um Kindesmissbrauch

Haftbefehl gegen 22-Jährigen im Saarland erlassen

02.07.2020, 11:33 Uhr | dpa, nhr

Weiterer Haftbefehl im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach erlassen: Ein 22-Jähriger soll ein inzwischen 11-jähriges Kind missbraucht und die Taten gefilmt haben. Er ist geständig.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Missbrauchsring in Bergisch Gladbach hat das Amtsgericht Saarbrücken am Mittwoch Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen erlassen. Es bestehe der Verdacht des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs.



Opfer des Deutschen soll ein heute elf Jahre altes Kind gewesen sein, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Die sechs Fälle ereigneten sich demnach 2018 und 2019 im Saarland. Mindestens zwei Taten habe der Beschuldigte gefilmt und die Aufnahmen an einen Dritten gesendet. Der 22-Jährige sei geständig und seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es weiter.

Auch Mann aus Schleswig-Holstein legt Geständnis ab

Außerdem ist gegen einen weiteren Tatverdächtigen aus Schleswig-Holstein Haftbefehl erlassen worden. Der 52-Jährige aus Norderstedt legte in seiner Vernehmung ein Geständnis ab, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Münster mitteilten.

Der 52-Jährige war am Dienstag bei einer Razzia in insgesamt vier Bundesländern vorläufig festgenommen worden, bei der die Ermittler auch zuvor bereits erwirkte Haftbefehle gegen drei Männer aus Aachen und Hannover vollstreckten. Am Mittwoch wurde der Mann aus Schleswig-Holstein einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen Verdachts des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs anordnete.

Damit sitzen wegen der Missbrauchsserie nun elf mutmaßliche Täter in U-Haft, die Ermittlungen richten sich aktuell gegen mehr als 20 Verdächtige.

Missbrauchskomplex begann in Bergisch-Gladbach

Den Angaben zufolge steht das Verfahren in Saarbrücken in Zusammenhang mit Ermittlungen der "Besonderen Aufbauorganisation Berg" (BAO Berg) der Kölner Polizei, die den großen Missbrauchskomplex, der in Bergisch Gladbach seinen Anfang genommen hat, aufklären soll.



In dem Komplex gibt es zahlreiche Beschuldigte, die – teilweise ihre eigenen – Kinder missbraucht und Bilder der Taten untereinander ausgetauscht haben sollen. Den Beamten in Nordrhein-Westfalen seien die Videos bei Ermittlungen gegen deren Empfänger aufgefallen, teilte die Saarbrücker Staatsanwaltschaft mit.