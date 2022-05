"Samy Sun" sammelt allerlei Informationen über Hildmann. Eine ist besonders brisant. Demnach habe Hildmann immer noch nicht die türkische Staatsbürgerschaft. Dabei bewahrt die ihn vor einer Auslieferung nach Deutschland.

Die Lage ist auch sonst unübersichtlich: Die beiden Männer werfen sich gegenseitig Straftaten vor, sie liegen ideologisch eigentlich nicht weit auseinander.

Aber wie kam es zum Streit? Und was steht für Hildmann noch auf dem Spiel? Eine Übersicht.

Hitler-Gerede wurde zu viel

Attila Hildmann, Kind türkischer Eltern in Deutschland, dann in Berlin von einer deutschen Familie adoptiert, hatte sich einen Namen gemacht als Autor von Büchern für vegane Küche, vertrieb Lebensmittel und betrieb einen Imbiss in Berlin. In der Corona-Krise verlor er alles, was er sich aufgebaut hatte, weil niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten wollte.

Das wiederum hatte damit zu tun, dass er in den Kriegsmodus gewechselt war, von jüdischen Eliten erzählte, die die Menschheit ausrotten wollten, weil er Hitler-Reden und Hakenkreuze postete und Mitstreiter für den bewaffneten Kampf suchte.

Als die Berliner Justiz ihn wegen Volksverhetzung und Drohungen verhaften wollte, erfuhr er als Erster davon: Eine IT-Mitarbeiterin in der Berliner Justiz spielte ihm Ermittlern zufolge die Info zu. Er setzte sich rechtzeitig in die Türkei ab.

Herausgekommen sind einige dieser Details, weil es schon damals jemanden gab, der sich gegen ihn verschworen hatte. Sein Helfer Kai E. war mit Hildmann in die Türkei gereist (Sehen Sie hier, in welchen Luxus Hildmann sich zurückgezogen hatte). Seiner Schilderung nach hegte er selbst damals schon Ausstiegsgedanken. Er sei entsetzt gewesen über Hildmanns Neonazi-Ideen und seine Hitler-Verehrung, habe aber belastendes Material mitnehmen wollen. Durch die plötzliche Flucht änderten sich die Pläne, er blieb in Hildmanns Nähe, sammelte Material – und stieg dann mit einem Knall aus (Lesen Sie hier den Text über den Ausstieg).

An der Seite von Hildmann: Kai E. war von Sommer 2020 an der engste Vertraute des selbsternannten "Kriegers". Gemeinsam flohen sie in die Türkei. (Quelle: T-Online-bilder)

Die Zugriffe auf Hildmanns Accounts hatte er mitgenommen, seine Seite abgeschaltet, dazu gingen mehr als zwei Terabyte Daten an das Kollektiv "Anonymous". Und von dort wurde das Material Behörden angeboten, wenn es noch "einen wirklich integren Menschen in der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) in Frankfurt oder Göttingen gibt". Es wird in diesem Text später noch einmal darum gehen.

"Samy Sun" wird neuer Vertrauter

Hildmann wütete, hatte offenbar auch große Sorgen. "Er hatte Paranoia und Verfolgungswahn, ein vorbeifahrendes Auto oder ein Anruf auf seinem Handy konnten ihn völlig aus dem Gleichgewicht bringen", sagt nun der nächste Vertraute, der sich von Hildmann abgewendet hat: "Samy Sun".