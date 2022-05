Während Vater und Bruder im Militärdienst sind, besteigt eine 33-jährige Frau als erste Ukrainerin in diesem Jahr den höchsten Berg der Erde. Sie möchte ein Zeichen für die Stärke ihres Heimatlandes setzen.

Eine Ukrainerin hat als in diesem Jahr einzige Vertreterin ihres Landes den Mount Everest bestiegen. Die 33-jährige Antonina Samoilova will damit ein Zeichen setzen.

Nach Angaben ihrer Expeditionsorganisationsfirma "14 Peaks" gehört sie damit zu einer Gruppe von sechs Bergsteigern, die am Donnerstag den Gipfel in Höhe von 8.848 Metern erreichten – unterstützt wurden sie dabei von 10 Sherpas. Sie habe die Nacht nach dem Aufstieg im zweiten Höhenlager verbracht und sei dann zum Basislager gegangen, sagte ein Behördenmitarbeiter im Basislager, der unter anderem Aufstiege festhält.

Auf Instagram veröffentlichte Samoilova am Freitag ein Foto von ihrem Aufstieg, das sie mit dem populären Slogan "Ruhm der Ukraine" ("Слава Україні") kommentierte.

Einzige Ukrainerin in diesem Jahr

Vor der Expedition sagte die 33-Jährige der Website "Everest Chronicle": "Die ukrainische Flagge soll auf dem Dach der Welt wehen – besonders während unsere Leute solch harte Zeiten durchleben – als Symbol der Unbesiegbarkeit des ukrainischen Spirits". Ihre Mission auf dem welthöchsten Berg solle auch die Moral ihrer kämpfenden Mitbürgerinnen und Mitbürger und Präsident Wolodymyr Selenskyj in der Heimat stärken, sagte sie der Zeitung "The Himalayan". Ihr Vater und ihr Bruder würden derzeit gegen die russischen Truppen kämpfen. Sie glaube an einen Sieg der Ukraine.