Diese Deutsche will wegen "Gender-Irrsinn" Asyl bei Putin

Russland hat sie angeblich als Asylland gewählt, "weil ich ein sicheres und freies Leben für mein Kind und mich haben will" und dies in Deutschland nicht möglich sei.

Janine Grimberg ist damit ein Instrument im Kulturkampf und war schnell eingebunden in ein Netzwerk, das Stimmung macht gegen den Westen. In diesem Text wird es darum gehen, wie ihre Begründung sich plötzlich geändert hat und wer sie unterstützt.

Es wird um einen österreichischen Unternehmer mit Empfehlungen russischer Staatskonzerne gehen. Der Unternehmer hilft nicht nur der deutschen Asylbewerberin, er steht auch Alina Lipp zur Seite, der bekanntesten deutschen Putin-Propagandistin. Nebenbei unterstützt er russische Staatsmedien dabei, ihre Sicht in Deutschland anzubringen.

Asyl für wenige

Russland ist nicht bekannt für eine liberale Asylpolitik: 10.912 Menschen mit Asylstatus lebten Ende 2021 in dem Land, das waren 0,04 Prozent der Flüchtlinge weltweit. Darunter waren fast 9.000 Ukrainer und nicht einmal 300 Syrer. Bereits 2019 erhielt die deutsche "Reichsbürger"-Familie Griesbach für ein Jahr temporär Asyl, das seither mehrfach verlängert wurde. Gewährt worden war das von höchster Stelle aus humanitären Gründen. Die Familie, die geflohen war, weil die Behörden nach eigener Darstellung ihre Kinder "klauen" wollten, lebte jahrelang unter unhaltbaren Zuständen in einem VW-Bus.

"Enttäuscht vom deutschen Volk"

Grimbergs Geschichte passt zum Bild, das russische Propaganda gerne vom dekadenten Westen vermittelt und das deutsche Debatten überzeichnet: Alle sind verweichlicht und desorientiert oder auf bestem Weg dahin. Nur wenn sich jemand dagegen wehrt, dann wird derjenige plötzlich massiv verfolgt. Die Sorge, dass die "Woken" jede Debatte erdrücken, sie ist auch in Deutschland verbreitet. Janine Grimberg erklärt, dass sie "eine andere Meinung" hat und deshalb fliehen musste. Sie ist "enttäuscht vom deutschen Volk".

Grimberg hatte in einer Gruppe "Putin-Fans" auch schon mal geschrieben, Putin solle "Welt-Präsident" werden. Russland war ihr Ziel, "weil hier Familie noch heilig ist und weil man sich frei entfalten kann". (Wobei man beim Entfalten von Protestplakaten in Russland besser aufpassen sollte. Da wurden schon Menschen festgenommen, die nur so taten, als würden sie ein Plakat in Händen halten.)

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt Grimberg nicht, wie sie in einem Video sagt: "Ich will nicht so viel mitbekommen. Hier ist es friedlich."

Keine offizielle Bestätigung für Asylantrag

Die russische Botschaft in Berlin hat keine Kenntnis, ob Grimberg tatsächlich nach ihrer Ankunft in Russland Asyl beantragt hat und verweist ans Außenministerium. Von dort kommt gar keine Antwort. Ihren Fotos und Videos nach lebt Janine Grimberg aber in Krasnodar, aufstrebende Millionenstadt 1700 Kilometer südlich von Moskau und 120 Kilometer vom Schwarzen Meer entfernt. Sie erzählt offen vom Alltag, verschweigt auch kleine Problemchen nicht.

In der Stadt spielt der FK Krasnodar im mit italienischem Marmor geschmückten neuen Fußballstadion. Dort wurde im Januar Daniel Farke Trainer, heute der Coach bei Borussia Mönchengladbach. Denn als Russland die Ukraine angriff, kündigte Farke nach nicht einmal zwei Monaten den Job und verließ Krasnodar. Janine Grimberg kam mit vier Koffern, und auf sie wartete dort bereits ein Job.