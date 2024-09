Mal kurz die Welt retten

Wer den Kanzler gestern bei der Wahl in Brandenburg suchte – er lebt immerhin in Potsdam – der fand ihn bei den Vereinten Nationen in New York. In Brandenburg mag es vielleicht um seine politische Zukunft gegangen sein, in New York ging es um nicht weniger als die Zukunft der Weltgemeinschaft. Und Olaf Scholz war an vorderster Front dabei. Gemeinsam mit Namibia hat Deutschland den Entwurf für ein Reformpaket für die UN erarbeitet. Der "Pakt für die Zukunft" ist angesichts der vielen Krisen und Kriege notwendiger denn je.