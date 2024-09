Dietmar Woidke hat über jede Schamgrenze hinweg alles gemacht, was er machen konnte, sich die Berliner Seuche namens Ampel vom Leib zu halten. In beinahe allen zentralen politischen Feldern hatte er sich von der jeweiligen Linie der SPD-geführten Ampel distanziert. Den eigenen Kanzler und Parteifreund wollte er nicht auf seinen Marktplätzen sehen. Und am Schluss hat er sogar seine politische Existenz in die Waagschale geworfen.