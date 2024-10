Liebe Leserin und lieber Leser,

vor einigen Tagen gab es hier in Washington, D.C., eine Art Einsatzbesprechung. Und zwar im Foreign Press Center. Das ist eine eigene Abteilung des amerikanischen Außenministeriums, dem State Department. Deren Hauptaufgabe ist es, die vielen Hundert internationalen Korrespondenten im Land bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Die Beamten sorgen etwa dafür, dass ich zu politischen Veranstaltungen akkreditiert werde. Sie vermitteln jedoch auch häufig interessante Gesprächspartner, die wir allerdings nicht immer namentlich zitieren dürfen. Denn oft handelt es sich um Regierungsbeamte.

So war es auch bei der Lagebesprechung Anfang Oktober. Wir Korrespondenten konnten mit Beamten des U.S. Office of the Director of National Intelligence (ODNI) sprechen – und die schilderten eine bedrohliche Realität: Zahlreiche ausländische Akteure, hauptsächlich aus Russland, China, Iran, aber auch Kuba versuchen im Vorfeld der US-Wahlen, das Vertrauen in die demokratischen Prozesse der USA zu untergraben, die Wahlentscheidungen der Amerikaner zu beeinflussen und die Spaltung im Land zu verstärken.

So unterstützt Russland ganz gezielt Darstellungen, die sich gegen die Hilfe für die Ukraine richten. China verbreitet und verstärkt Desinformation bezüglich seiner Kerninteressen, insbesondere in Bezug auf Taiwan. Und die Aktivitäten des Iran richten sich hauptsächlich gegen US-Institutionen. Die Beamten des ODNI betonten, dass diese ausländischen Bemühungen voraussichtlich auch nach der Wahl fortgesetzt werden, vor allem dann, wenn die Ergebnisse umstritten sind.

Loading... Embed

Doch die bevorstehenden US-Wahlen werden nicht nur von Fake News und Manipulationen aus dem Ausland geprägt. Sie kommen auch aus dem eigenen Land. Akteure wie der Milliardär Elon Musk und Donald Trump nutzen seit Wochen und Monaten ihre große Reichweite, um gezielt Lügen, Halbwahrheiten und Hetze gegen Minderheiten zu verbreiten. In diesem Umfeld von äußerer und innerer Sabotage am demokratischen Diskurs schlagen die US-Behörden nun Alarm.

Denn in der Folge dieser unerbittlichen Polarisierung eines reinen Freund-Feind-Denkens könnte es zu ganz realen Gewaltausbrüchen kommen. Wie schnell es schon bei kleinen Veranstaltungen zu Handgreiflichkeiten kommen kann, das haben mein Kollege David Schafbuch und ich zuletzt im "Swing State" Pennsylvania erlebt. Und die bereits verübten oder versuchten Attentate auf Donald Trump sind ein weiterer Beleg für die explosive Stimmung.

Aufgrund dieser Befürchtungen werden im Zuge der Wahlen die Sicherheitsvorkehrungen in den Vereinigten Staaten auf ein nie dagewesenes Niveau hochgefahren. Dazu gehören nicht nur Metalldetektoren bei allen politischen Veranstaltungen, bewaffnete Wachen in Wahllokalen, Betonbarrieren und Polizeischarfschützen. Selbst Überwachungsdrohnen fliegen inzwischen an vielen Orten ganz selbstverständlich durch die Luft.

Auch ich wurde als Journalist soeben zu einem routinemäßigen Sicherheitstraining im US-Senat eingeladen. Ich darf über diese Schulung nicht berichten, auch das hat ernsthafte Sicherheitsgründe. Nur so viel: In Schränken im Kapitol-Komplex liegen Notfallhauben, die im Zweifel auch gegen chemische Attacken schützen sollen. Und manche Räume sollen sogar gegen Nuklearangriffe geschützt sein. Wer einen Eindruck davon gewinnen möchte, wie die Sicherheitsbehörden hier versuchen, die Bürger auf Extremsituationen vorzubereiten, sollte sich dieses ziemlich verstörende Video des FBI ansehen.

Insgesamt deuten all diese Anzeichen auf eines hin: Die Sicherheitsbehörden müssen nicht mehr nur mit Eindringen von Flugzeugen ("aircraft intrusion") rechnen, wie nach den islamistischen Terroranschlägen vom 11. September 2001, sondern auch mit Inlandsterrorismus. Ein Ereignis wie der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar soll nie wieder geschehen. Doch die Gefahr besteht. Und das Problem ist: Solche Revolten könnten nicht nur in der Hauptstadt, sondern überall im Land losbrechen.

Deshalb wurden Sicherheitsmaßnahmen in Staaten wie Arizona, insbesondere in dem bevölkerungsreichen Maricopa County, drastisch verschärft. Hier und auch in anderen Teilen des Landes steht der Schutz der Wahlhelfer im Mittelpunkt, denn die Bedrohungslage wächst. Aufgrund falscher Behauptungen über Wahlbetrug – hauptsächlich von Donald Trump nach seiner Niederlage der vergangenen Wahl geschürt – standen 2020 hier plötzlich Menschen vor den Wahllokalen, bewaffnet mit halbautomatischen Maschinengewehren, und bedrohten die Wahlhelfer.

Weil der psychische Druck und die realen Bedrohungen für Wahlbeamte und Wahlhelfer so groß sind, haben einige bereits aufgegeben und ihre Positionen geräumt. Sie möchten das Risiko nicht mehr eingehen. Schon auf kleinster, lokaler Ebene beschädigt dieses gewaltvolle Klima die Demokratie in einem bedrohlichen Ausmaß. Einige Schulen und Kirchen, die traditionell als Wahllokale dienen, haben sich in diesem Jahr sogar gegen eine Teilnahme entschieden – die Sicherheitsrisiken seien einfach zu hoch. Die anderen hingegen rüsten sich gegen Angriffe.

Diese Militarisierung der Wahllokale ist ein alarmierendes Zeichen dafür, wie sich die politische Landschaft in den USA verändert hat. Grundschulen, Büchereien oder Sportstätten ähneln heute eher Festungen als einfachen Orten der bürgerlichen Mitbestimmung. Was einmal ein Routineprozess der Demokratie war, wird nun von Betonbarrieren und bewaffneten Sicherheitskräften begleitet. Auch berittene Patrouillen stehen bereit, falls die Lage eskaliert.

Ein besonders eindrückliches Bild zeigt sich, wenn man sich die Schulungen für Wahlhelfer anschaut. Denn nicht nur Journalisten, sondern auch Menschen, die eigentlich nur sicherstellen wollen, dass ihre Mitbürger ihre Stimme abgeben können, müssen jetzt auf Schießereien und gewaltsame Übergriffe vorbereitet werden. Sie erhalten Erste-Hilfe-Sets für Notfälle – für den Fall, dass es zu Schussverletzungen kommt. Sogenannte Panic-Buttons, also Notfallknöpfe, werden installiert, um bei Gefahr die Polizei alarmieren zu können.

Und wie gesagt, nicht nur die reale Gewalt ist ein Problem. Man kann sich leicht vorstellen, wie sehr die allgegenwärtige Desinformation und gezielte Manipulation den Wahlhelfern zusetzen. Schon kleinste menschliche Fehler am Wahltag könnten ihnen später als Beweis für großangelegten Betrug ausgelegt werden, was zu chaotischen Szenen und möglicherweise bewaffneten Protesten führen könnte. Und es müssen nicht mal Fehler sein. Ein eindrucksvolles Beispiel war bei der vergangenen Wahl eine Frau, die lediglich ein silbern eingewickeltes Bonbon in der Hand hatte. Rechtsextreme Trumpisten behaupteten, es sei ein USB-Stick gewesen, mit dem sie die Stimmzählung beeinflusst hätte.