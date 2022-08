Olaf Scholz in Oslo: Norwegen kann Gaslieferungen nicht ausweiten

Und auch Bei Kanzler Scholz' Besuch in Oslo geht es um Gaslieferungen – das Ergebnis ist ernüchternd. Diskutiert wurde auch, ob es einen Reisebann für Russen in der EU geben sollte.

Norwegen hat nach Angaben von Ministerpräsident Jonas Gahr Store derzeit keine Möglichkeiten, seine Gaslieferungen an Deutschland und Europa auszuweiten. "Norwegen liefert maximal das, was wir liefern können", sagte Store am Montag in Oslo nach einem Treffen mit Kanzler Olaf Scholz. "Es ist ist nicht so, dass wir politisch einfach bestimmen können, wir liefern jetzt noch mehr", so Store. Damit zerschlägt sich nach Katar auch bei einem weiteren Land die Hoffnung, schnell zusätzliche Lieferanten als Ersatz für russisches Gas zu finden.