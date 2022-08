AKW Saporischschja: "Die Russen laufen mit Gewehren auf dem Gelände herum"

Auch bei der Betreiberfirma wächst die Sorge, dass die Stromleitungen zum Kraftwerk unterbrochen werden könnten, und die Pumpen, die den Reaktorkern und die Becken mit abgebrannten Brennelementen kühlen, nicht mehr funktionieren könnten. "Wir haben genug Diesel , um die Generatoren zehn Tage lang zu betreiben", zitiert der "Spiegel" einen Ingenieur der Anlage. "Wenn diese aufgebracht sind und keine Ersatzstromquelle gefunden wird, droht ein Blackout." In der Folge würde das Kühlwasser in den Reaktoren verdampfen und es würde zur Kernschmelze kommen. "Dann haben wir hier Fukushima", so der Ingenieur.

"Das ist vollkommen wahnsinnig"

Am Donnerstag reist UN-Generalsekretär António Guterres in die Ukraine, um dort mit Präsident Selenskyj und dem türkischen Präsident Erdoğan über die Lage am AKW Saporischschja und eine politische Lösung für den Ukraine-Konflikt zu sprechen. Am Freitag will Guterres dann die für die Getreideexporte wichtige Hafenstadt Odessa besuchen.