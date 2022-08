Ukraine-Krieg im Blog | Bericht: Russland gibt Marschbefehl für neues 3. Armeekorps

Bericht: Russland verlegt neues 3. Armeekorps an die Front

23.30 Uhr: Die unabhängige russische Organisation "Conflict Intelligence Team" hat Informationen, dass sich ein neu gebildetes 3. Armeekorps auf den Weg zur Front in die Ukraine gemacht hat. Sie beruft sich auf Aussagen von Freiwilligen, die Transporte von schwerem Militärmaterial auf Bahnschienen beobachtet haben. Dazu gehören Raketenwerfer und Panzer. Die Militärzüge sollen nach Angaben des russischen Fahrplans von Nischni Nowgorod östlich von Moskau in das Grenzgebiet zur Donezk-Region fahren. Die Transporte sollen am 22. August begonnen haben.

Bereits Anfang August hatte das britische Verteidigungsministerium von der Bildung eines neuen Großverbandes in der russischen Armee in Nischni Nowgorod berichtet. Diesen Berichten nach rekrutierte Moskau Soldaten aus allen Landesteilen. Offenbar wurde jetzt ein Marschbefehl gegeben. Bereits gestern gab es Hinweise, dass schweres Gerät auf die Krim verlegt wurde.

Das "Conflict Intelligence Team" ist eines der größten unabhängigen Informationsnetzwerke in Russland. Es veröffentlicht investigative Berichte, unter anderem über Russlands Beteiligung im Krieg in Syrien und den Angriff auf die Ukraine.

London liefert Ukraine sechs Unterwasserdrohnen

22.02 Uhr: Großbritannien liefert der Ukraine zur Entschärfung russischer Seeminen vor ihrer Küste sechs Unterwasserdrohnen. Die Geräte seien "leicht und autonom" und für den Einsatz in flachem Gewässer ausgelegt, erklärte das britische Verteidigungsministerium am Samstag. Die Drohnen könnten Minen aufspüren, orten und identifizieren, damit die ukrainische Marine sie "neutralisieren" könne.

Dutzende Mitglieder der ukrainischen Marine sollen dem Ministerium zufolge in den kommenden Monaten im Umgang mit den Unterwasserdrohnen ausgebildet werden. Die Ausbildung der ersten Marinesoldaten habe bereits begonnen.

Kasachstan erklärt vorübergehenden Verzicht auf Waffenexporte

17.55 Uhr: Russlands Verbündeter Kasachstan kündigt einen vorübergehenden Stopp sämtlicher Waffenexporte an. Kasachstan werde ein Jahr lang keine Rüstungsgüter ins Ausland liefern, teilt die Regierung mit, ohne eine Begründung dieses Schritts zu nennen. Zum Umfang bisheriger Rüstungsexporte äußert sie sich ebenfalls nicht. Die an Russlands grenzende Ex-Sowjetrepublik produziert zahlreiche Militärgüter wie Panzerfahrzeuge, Waffen und Munition. Kasachstan unterhält Wirtschaftsbeziehungen auch zur Ukraine und hat bisher vermieden, in dem Konflikt Partei zu ergreifen.

Putin ordnet Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge an

16.13 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin hat ein Dekret über monatliche Sozialleistungen für die vor dem Krieg in der Ukraine nach Russland geflüchteten Menschen unterzeichnet. So sollen Rentner monatlich 10.000 Rubel (rund 166 Euro) erhalten und Frauen für die Geburt eines Kindes einmalig 20.000 Rubel, wie aus dem am Samstag in Moskau veröffentlichten Dokument hervorgeht. Berechtigt seien Flüchtlinge, die wegen des Krieges ihre Heimat verlassen mussten, heißt es. Putin hatte am 24. Februar den Angriff auf die Ukraine befohlen.

AKW-Beschuss: Russland und Ukraine beschuldigen sich gegenseitig