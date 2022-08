AKW Saporischschja: Droht nun die Kernschmelze?

Seit Anfang August kommt es regelmäßig zu Beschuss in der Anlage. Kiew und Moskau beschuldigen sich gegenseitig. Raketeneinschläge sorgten immer wieder für Schäden und Brände, bisher wurden jedoch keine kritischen Einrichtungen getroffen. Aufgrund der anhaltenden Kampfhandlungen waren international in den vergangenen Wochen Sorgen vor einer Atomkatastrophe geäußert worden.

Das AKW Saporischschja liegt direkt an der Frontlinie. (Quelle: Heike Aßmann)

Ukraine warnte vor Unterbrechung der Stromversorgung

Eine Unterbrechung der Stromversorgung war dabei als eines der Gefährdungsszenarien gehandelt worden. Der Verdacht in Kiew: Russland wolle das AKW an das Stromnetz der russisch besetzten Regionen anschließen. Präsident Selenskyj sagte noch am vergangenen Freitag, Moskau plane eine "groß angelegte Provokation" am Kraftwerk, um eine Abkopplung vom ukrainischen Stromnetz zu rechtfertigen und es an das russische anzuschließen.

Auch von der Betriebergesellschaft Energoatom kamen derartige Vorwürfe: In einem Interview mit dem britischen "Guardian" sagte der Energoatom-Präsident Petro Kotin am Mittwoch, die russischen Besatzer hätten einen detaillierten Plan ausgearbeitet, um in Falle einer Beschädigung der ukrainischen Stromleitungen das AKW an das russische Netz zu bringen. Von den ursprünglich vier regulären Leitungen seien drei bereits zerstört. Auch zwei der drei Ersatzleitungen zu einem Wärmekraftwerk seien beschädigt. Die eine verbleibende sichert nach Angaben von Energoatom aktuell die Stromversorgung des AKW.

Gegenüber der BBC äußerte sich Mitte August ein namentlich nicht genannter ukrainischer Ingenieur des AKW ähnlich: Die russischen Besatzer würden die unterbrochene Stromversorgung ausnutzen wollen, um einen Anschluss an die Leitung in Richtung der Stadt Dschankoj zu erzwingen – und damit auf die besetzte Krim. "Die Russen arrangieren extra einen Blackout, damit sie uns später 'helfen' können."

Experte: Keine unmittelbare Gefahr

Das Problem: Zur Kühlung der Brennstäbe in den Reaktoren wird Strom benötigt. Solange die externe Versorgung durch das Wärmekraftwerk gesichert ist, bestehe keine unmittelbare Gefahr, erklärt Sebastian Stransky von der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit zu t-online. "Das AKW muss nun aber so schnell wie möglich versuchen, einen der ausgefallenen Reaktorblöcke wieder hochzufahren, um die Versorgung sicherzustellen", so Stransky. Dann kann sich das Kraftwerk selbst mit Strom zur Kühlung versorgen.

Ernergoatom bestätigte entsprechende Versuche. Dem russischen Besatzungschef der Region, Jewgeni Balizki, zufolge, war dies am Nachmittag bereits gelungen.

Sebastian Stransky ist Abteilungsleiter bei der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit (GRS) mit Sitz in Berlin. Er ist Diplomingenieur (TU) für Kernenergietechnik und Sicherheitsingenieur.