Andrij Melnyk kontert Auweisungsforderung von CDU-Politiker

Auslöser war Melnyks Ansage an Michael Kretschmer

Als Botschafter ist Andrej Melnyk in Deutschland umstritten, da er nicht immer auf diplomatische Gepflogenheiten achtete und mit teils harten Worten für Waffenlieferungen an die Ukraine warb. Inzwischen steht seine Abberufung fest, er wird Deutschland im Oktober verlassen und soll in Kiew einen neuen Posten im Außenministerium übernehmen.