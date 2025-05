Gipfeltreffen in Kiew

Aktualisiert am 10.05.2025 - 17:09 Uhr

In Kiew sind die wichtigsten Verbündeten der Ukraine zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Der Kreml reagierte schroff auf das Treffen.

"Wenn Russland sich einer kompletten und bedingungslosen Waffenruhe verweigert, sollten Sanktionen verhängt werden, verstärkte Sanktionen gegen den Energiesektor und das Bankensystem", so Selenskyj. Zuvor hatten er und die nach Kiew gereisten Vertreter der sogenannten "Koalition der Willigen" mit US-Präsident Donald Trump telefoniert. "Wir wissen, dass uns die Vereinigten Staaten von Amerika unterstützen", sagte der ukrainische Präsident.

Kreml reagiert mit Fäkalsprache

Merz betonte nach dem Treffen: "Es muss klar sein: Wenn Russland sich diesem Waffenstillstand verweigert, ein Waffenstillstand, der die Grundlage für sofort beginnende Verhandlungen sein kann, dann werden wir die Ukraine weiter verteidigen, und wir werden den Druck auf Russland weiter erhöhen", sagte der CDU-Politiker im ZDF . "Dies ist die größte diplomatische Initiative, die es in den letzten Monaten, wenn nicht Jahren gegeben hat, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Ich fahre mit dem Gefühl zurück, dass wir vielleicht eine kleine Chance haben."

Macron: USA werden Waffenruhe mit Europäern überwachen

Merz' polnischer Amtskollege Tusk sagte: "Zum ersten Mal seit langer Zeit haben wir das Gefühl, dass die gesamte freie Welt wirklich geeint ist." Die Idee einer Waffenruhe ab Montag und der sofortigen Aufnahme von Friedensgesprächen werde gemeinsam von US-Präsident Trump, der Ukraine und der gesamten Koalition der Länder getragen, die das Land in seinem Kampf um territoriale Integrität, Unabhängigkeit und Freiheit unterstützten, sagte er.

Frankreichs Präsident Macron stellte zudem robuste Sicherheitsgarantien für die Ukraine in Aussicht. "Über all das konnten wir soeben mit allen Staats- und Regierungschefs sprechen, die sich uns bei der "Koalition der Willigen" angeschlossen haben." Nach Angaben Macrons haben sich auch die USA bereit erklärt, eine Waffenruhe in der Ukraine gemeinsam mit den Europäern zu überwachen. Weitere Details nannte Macron nicht.