+ Ukraine-Krieg im Newsblog + Kreml gesteht wohl Niederlage in Charkiw ein

ISW: Kreml gesteht erstmals Niederlage in Charkiw ein

8.34 Uhr: Der Kreml hat der US-Denkfabrik "Institute for the Study of War" (ISW) zufolge erstmals im Ukraine-Krieg eine militärische Niederlage eingestanden. Es sei auffällig, dass derzeit über die Gründe für die Niederlage im Oblast Charkiw diskutiert werde, so die Experten in ihrem Bericht vom Dienstag. Bisher habe Russland keine direkten Niederlagen eingestanden, sondern von "Zeichen guten Willens" gesprochen, etwa nach dem Rückzug von der Schlangeninsel oder der Priorisierung der Offensive im Donbass nach dem Rückzug aus Kiew.

Gleichzeitig laufe im Kreml die Suche nach einem Sündenbock für das militärische Desaster in Charkiw, schreiben die ISW-Autoren. Putin solle von jeglicher Schuld für die Niederlage befreit werden. Stattdessen versuche man, die Schuld auf "uninformierte Militärberater" in Putins innerem Kreis zu schieben.

Kremlberater Bogdan Bezpalko habe etwa gefordert, dass die Köpfe von Militärberatern, die die ukrainische Gegenoffensive nicht vorhergesehen hätten, auf Putins Tisch liegen sollten.

Ein ukrainischer Soldat hält eine russische Flagge nahe der Stadt Charkiw in der Hand. (Quelle: Kostiantyn Liberov/dpa)

Das geschah in der Nacht

Ein ukrainischer Soldat blickt auf zerstörte russische Panzer im Siwerski-Donez-Fluss. (Quelle: IMAGO/Vudi Xhymshiti)

CDU-Politiker fordert mehr Geld für Hyperschallwaffen

5 Uhr: Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte hat verstärkte Forschungsausgaben für Hyperschallwaffen und Weltraumtechnologien gefordert. "Hyperschallraketen können nicht nur Ziele in der Ukraine erreichen, sondern aufgrund ihrer Reichweite auch solche in Deutschland. Um diese Lücke zu schließen, bedarf es großer Anstrengungen, beginnend mit einer Ausweitung der Forschungsmittel", sagte Otte nach einem Besuch des Kompetenzzentrums in Trauen bei Faßberg (Niedersachsen) der Deutschen Presse-Agentur.

Nur mit Satelliten werde es möglich sein, Hyperschallbedrohungen rechtzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen zur Luftverteidigung einzuleiten. Otte: "Die Dimension Weltraum ist wesentlich für unsere Verteidigung. Dazu muss Deutschland in Europa einen entscheidenden Beitrag leisten."

Erbitterter Kampf um wichtige Stadt Swatowo erwartet